Razer Barracuda X

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer zaprezentował dzisiaj bezprzewodowy, wieloplatformowy i mobilny zestaw słuchawkowy Barracuda X, przeznaczony do grania na różnych urządzeniach w domu lub poza nim. Barracuda X to uniwersalny, bezprzewodowy headset typu 4 w 1, wyposażony w potężne przetworniki oraz mikrofon zapewniającym krystalicznie czysty dźwięk. Słuchawki są kompatybilne z komputerami PC, PlayStation, Nintendo Switch i urządzeniami z systemem Android. Barracuda X oferują prawdziwą wszechstronność i swobodę użytkowania przy zachowaniu komfortu na długie godziny.







Wiele współczesnych bezprzewodowych zestawów słuchawkowych jest przeznaczonych do użytku albo w domu, albo w podróży, a przełączanie się między różnymi urządzeniami może być czasochłonnym procesem, a proces parowania (a potem odłączania) przez Bluetooth często prowadzi do problemów z połączeniem. Barracuda X została zaprojektowana z myślą o łatwości i wszechstronności użytkowania, a to dzięki niezawodnemu połączeniu bezprzewodowemu o ultraniskim opóźnieniu połączonym z wygodną, elegancką i ergonomiczną konstrukcją, potężnymi przetwornikami Razer TriForce i odłączalnemu mikrofonowi Razer HyperClear Cardioid z certyfikatem Discord. Całość tworzy idealne rozwiązanie typu „wszystko w jednym” do grania na wielu platformach.



Barracuda X przeszła przez zaawansowany proces projektowania, którego głównym celem było osiągnięcie pełnej wygody i prostoty. Zaowocowało to konstrukcją o wklęsłej powierzchni, aby zredukować wielkość słuchawek, czystymi liniami i harmonijnym połączeniem pałąka i muszli słuchawkowych. Całość tworzy elegancki i stylowy wygląd. Nauszniki o niskim profilu są ustawione tak, aby pasowały do każdego kształtu ucha. Można też je regulować i obracać, w celu uzyskania najlepszego dopasowania. Dzięki miękkim nausznikom z pianki zapamiętującej kształt oraz solidnemu, ale miękkiemu i lekkiemu pałąkowi zapewniającemu bezuciskowe dopasowanie do głowy, Barracuda X waży zaledwie 250 g, co zapewni wygodę użytkowania przez cały dzień.



Barracuda X jest wyposażona we wszystkie akcesoria niezbędne do tego, aby zapewnić najwyższą jakość obsługi różnych urządzeń, od razu po ich wyjęciu z pudełka. Serce multiplatformowości Barracudy X stanowi Razer HyperSpeed Wireless USB-C Dongle, za pomocą którego Barracuda X może być bezproblemowo podłączona do komputera PC, PlayStation, Nintendo Switch lub urządzeń z systemem Android - jako urządzenie typu plug and play, które nie wymaga przechodzenia przez proces parowania ani pobierania dodatkowego oprogramowania czy sterowników.



W sytuacjach, w których połączenie przez USB-C nie jest dostępne, Barracuda X może korzystać z adaptera USB-C na USB-A (w zestawie), który idealnie sprawdzi się komputerze PC lub na zadokowanym Nintendo Switch. Aby maksymalnie zwiększyć kompatybilność w pudełku znajduje się również 3,5 mm jack 4-pin, gdy niezbędne jest połączenie analogowe. Pudełko z Barracuda X zawiera także kabel ładującym USB-C/USB-A, co zapewnia żywotność baterii do 20 godzin ciągłej pracy.



Barracuda X wykorzystuje najnowszą technologię audio firmy Razer. Dzięki 40-milimetrowym przetwornikom Razer TriForce, słuchawki zapewniają najwyższą jakość dźwięku, generując jasny i czysty dźwięk z odpowiednio dostrojonymi wysokimi, średnimi oraz niskimi częstotliwościami, w celu uzyskania wyraźniejszych tonów wysokich, bogatego środka i mocnego basu.



Wyposażona w odłączalny mikrofon kardioidalny Razer HyperClear, Barracuda X zapewnia ultrawyraźną komunikację głosową, niezależnie od platformy, na której grasz. Mikrofon Barracuda X oferuje lepszą izolację głosu, dzięki eliminacji szumów otoczenia z tyłu i po bokach, zwiększoną czułość zapewniającą lepsze pasmo przenoszenia niskich częstotliwości oraz zoptymalizowaną obudowę dla większej przejrzystości i dokładnego zbierania głosu.



Sugerowana cena detaliczna słuchawek, to 99.99 EURO.