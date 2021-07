iiyama prezentuje G-Master GB3271QSU-B1 Red Eagle

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

iiyama rozszerza swoją ofertę monitorów dla graczy G-Master o 32-calowy model GB3271QSU-B1, który idealnie sprawdzi się wszędzie tam, gdzie potrzebujemy większego ekranu, przenosząc kooperację i gry społecznościowe na wyższy poziom. G-Master GB3271QSU-B1 Red Eagle wyposażony jest w matrycę IPS, która zapewnia dokładne odwzorowanie kolorów i szerokie kąty widzenia (178 stopni w pionie i poziomie), oferując żywy obraz podczas rozgrywki, który jest najbliższy pierwotnym zamierzeniom twórców gry. Technologia IPS konsekwentnie zachowuje poziomy jasności, zapewnia dużą elastyczność pod względem pozycji użytkownika podczas grania i pozwala na grę wielu osób na jednym ekranie lub po prostu oglądanie rozgrywki lub filmów w większej grupie.







Monitor świetnie sprawdza się także w przypadku pojedynczego użytkownika, który może zanurzyć się w grze lub filmie. Duży, czytelny 32-calowy wyświetlacz zapewnia szersze pole widzenia i lepsze wrażenia z gry. Rozdzielczość WQHD (2560 × 1440 pikseli) sprawia zaś, że ​​każda gra wygląda świetnie i nawet najmniejsze szczegóły są dobrze widoczne. Charakterystyczna dla serii Red Eagle wysoka częstotliwość odświeżania (165 Hz) i krótki czas reakcji (1 ms MPRT) gwarantują płynny i ostry obraz nawet w trakcie najbardziej dynamicznych akcji. Technologia FreeSync Premium eliminuje natomiast efekt rozrywania ekranu i zapewnia kompensację niskiej liczby klatek na sekundę (LFC), dzięki czemu rozgrywka na tym monitorze to czysta przyjemność.



G-Master GB3271QSU-B1 Red Eagle posiada również funkcję Black Tuner, zwiększającą widoczność w zacienionych obszarach, co pomaga użytkownikom szybciej wykrywać wroga w grach. Istnieje również możliwość wyboru optymalnych ustawień i dostosowania ich do różnych typów gier.



Podstawa o regulowanej wysokości z możliwością pochylania i obracania zapewnia optymalny komfort podczas gamingowych maratonów, a filtry zapobiegające migotaniu i redukujące niebieskie światło pomagają zmniejszyć zmęczenie oczu.



G-Master GB3271QSU-B1 Red Eagle pojawi się w sprzedaży w drugiej połowie sierpnia 2021, a sugerowana cena producenta wynosi 1999 PLN.





























Źródło: Info Prasowe / iiyama