Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Creative Technology z dumą przedstawia dziś swoje najnowsze słuchawki douszne i słuchawki True Wireless Stereo (TWS), Creative Zen Air SXFI i Creative Zen Hybrid SXFI. Nowe zestawy słuchawkowe zaprojektowano z myślą o użytkownikach, którzy chcieliby, aby dźwięk wydobywający się ze słuchawek był bardziej przestrzenny i realistyczny. Najnowsza odsłona sprzętu od Creative zostaje uzupełniona o technologię Super X-FI Gen4. Technologia Super X-Fi Gen4 wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji (AI) do personalizowania indywidualnych profili antropometrycznych użytkownika dla dźwięku, który do niego dociera. Super X-Fi potrafi polepszyć jakość dźwięku, odtwarzając go w słuchawkach jako wyjątkowo immersyjną, poszerzoną scenę audio klasy premium. Od debiutu na targach CES 2019, technologia ta zdobyła uznanie zarówno końcowych użytkowników, jak i audio-krytyków, którzy uznali, że Super X-Fi to wyjątkowo realistyczne i spersonalizowane doświadczenie dźwiękowe.







Super X-Fi Gen4 charakteryzuje się znacznymi ulepszeniami w zakresie dynamiki, przejrzystości i świadomości przestrzennej. Super X-Fi Gen4 nie tylko podnosi poprzeczkę, ale wręcz redefiniuje standardy immersyjnych doświadczeń audio. Dzięki najnowszej aktualizacji użytkownicy mogą cieszyć się poszerzonym zakresem dynamiki, co przekłada się na bogatszą i bardziej szczegółową reprodukcję dźwięku. W połączeniu z poprawioną jakością i prędkością przetwarzania, użytkownicy mogą cieszyć się krystalicznie czystym dźwiękiem, który oddaje każdy subtelny niuans, a wyrafinowane poczucie przestrzeni zapewnia bardziej ekspansywną i realistyczną scenę dźwiękową w czasie rzeczywistym. Włączenie Super X-FI automatycznie poszerza scenę dźwiękową również dla treści, które są odtwarzane na platformach takich jak Netflix, Spotify i YouTube, a wszystko to dzięki wbudowanej technologii SXFI Gen4. Dzięki dodatkowym funkcjom, takim jak Adaptive Hybrid ANC i tryb Ambient, Bluetooth 5.3, niskie opóźnienie do ~100 ms, modele Creative Zen Air SXFI i Creative Zen Hybrid SXFI na nowo definiują korzystanie z odtwarzanych zasobów dźwiękowych.



Creative Zen Air SXFI i Creative Zen Hybrid

Najnowsze modele Creative Zen Air SXFI i Creative Zen Hybrid SXFI umożliwiają użytkownikom wejście do świata Super X-Fi podczas seansów filmowych, słuchania muzyki i przy każdej grze. Po włączeniu Super X-Fi użytkownicy mogą przekroczyć granice tradycyjnego dźwięku stereo, zanurzając się w trójwymiarowym świecie audio, pełnym realizmu i głębi. Niezależnie od tego, czy jest to dynamiczny dźwięk w akcjach filmowych, subtelny szelest, czy precyzyjne pozycjonowanie kroków w grze, Super X-Fi zapewnia dokładność przestrzenną przy wysokiej jakości dźwięku.



Poza integracją Super X-Fi, modele Creative Zen Air SXFI i Creative Zen Hybrid SXFI są wyposażone w szereg ciekawych funkcji, które zaspokoją potrzeby użytkowników. Dzięki trybom Hybrid ANC, Adaptive ANC i Ambient, użytkownicy mogą płynnie przełączać się między trzema trybami, dostosowując się do różnych środowisk i decydując się na całkowite odcięcie i zanurzenie się w świecie muzyki lub zachowanie świadomości otoczenia podczas odsłuchiwania ulubionych treści. Co więcej, tryb niskiego opóźnienia zapewnia idealną synchronizację dźwięku, niezależnie od tego, czy użytkownicy grają, czy oglądają filmy. A dzięki łączności wielopunktowej użytkownicy mogą łatwo przełączać się pomiędzy dwoma urządzeniami Bluetooth.



Przybliżając ich podstawowe funkcje, Creative Zen Air SXFI może poszczycić się specjalnie dostrojonymi 10-milimetrowymi przetwornikami neodymowymi, zapewniającymi krystalicznie czyste wysokie tony i dobrze zbalansowane średnie tony, co zapewnia wyjątkowe wrażenia podczas odtwarzania dźwięku. Dzięki całkowitemu czasowi odtwarzania do 39 godzin (z wyłączoną funkcją ANC), wodoodporności IPX5 i możliwościom bezprzewodowego ładowania, jest to idealne rozwiązanie dla osób w ruchu. Z drugiej strony, zestaw Creative Zen Hybrid SXFI wyposażony jest w specjalnie dostrojone 40-milimetrowe przetworniki neodymowe, zapewniające precyzyjne wysokie i głębokie niskie tony. Dzięki imponującemu całkowitemu czasowi odtwarzania wynoszącemu do 70 godzin (z wyłączoną funkcją ANC) użytkownicy słuchawek Zen Hybrid SXFI mogą cieszyć się dłuższymi sesjami odsłuchowymi bez żadnych przerw. Składana konstrukcja słuchawek pozwala na zwiększoną mobilność zestawu, a obsługa analogowego wejścia liniowego zapewnia wszechstronne opcje łączności. Dodatkowo wbudowane mikrofony z technologią ENC (Environment Noise Cancellation) wspomagają jakość komunikacji podczas połączeń i poleceń głosowych dla asystentów, poprawiając ogólne wrażenia użytkownika sprzętu od Creative.



Ceny i dostępność

Creative Zen Air SXFI kosztuje 339 PLN i można go zamówić w przedsprzedaży na stronie Creative.com.

Creative Zen Hybrid SXFI kosztuje 419 PLN i można go zamówić w przedsprzedaży na stronie Creative.com.





























źródło: Info Prasowe - Creative