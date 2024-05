Nowe procesory AMD EPYC serii 4004

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Dziś firma AMD wprowadza na rynek nowe procesory AMD EPYC z serii 4004, które dopełniają serwerową rodzinę zoptymalizowanymi pod względem kosztów modelami oferującymi korporacyjne funkcje i wydajność dla małych i średnich firm oraz dostawców hostingu usług IT. Procesory te oferują solidną wydajność dla systemów 1-procesorowych w formie serwerów rack, tower, czy szaf z wieloma węzłami. Są przy tym obsługiwane przez rozwiązania wielu partnerów takich jak Altos, ASRock Rack, Gigabyte, Lenovo, MSI, New Egg, OVHcloud, Supermicro czy Tyan. Dzięki architekturze rdzeni "Zen 4" procesor AMD EPYC 4564P zapewnia 1.8-krotnie lepszy stosunek wydajności do ceny niż Intel Xeon E-2488.







"Cieszy nas to, że możemy dodać kolejne rozwiązania AMD EPYC do naszego portfolio systemów Bare Metal. Dzielimy wspólne wartości z AMD i także przywiązujemy wagę do efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju. Dlatego też jesteśmy przekonani, że nasze nadchodzące rozwiązania napędzane procesorami AMD EPYC 4004 zapewnią elastyczność w centrach danych. Nasi klienci będą mogli skorzystać zarówno na efektywności i wydajności tych nowych procesorów, jak i z naszego środowiska bezpiecznej chmury oraz znakomitego stosunku ceny do wydajności." – powiedział Yanov Fdida, dyrektor ds. produktu i technologii w OVHcloud.





















źródło: Info Prasowe - AMD