Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Sonos zaprezentowała dziś swoje pierwsze słuchawki. Sonos Ace dają początek nowej kategorii produktowej, a jednocześnie są spełnieniem oczekiwań klientów, którzy czekali na wysokiej klasy słuchawki amerykańskiego producenta. Urządzenie zapewnia obsługę Bluetooth, dźwięk przestrzenny i aktywne tłumienie hałasu (ANC). Ponadto, Sonos Ace przenosi doświadczenie kina domowego wprost do uszu słuchacza dzięki nowej technologii TrueCinema. Sonos Ace będą dostępne w sprzedaży na całym świecie od 5 czerwca 2024 roku w kolorze czarnym i ciepłej bieli. Cena słuchawek, to 2399 PLN.







Wysokiej klasy dźwięk, indywidualne doświadczenie

Wykonane z najwyższą dbałością o detale i idealnie dostrojone, słuchawki Sonos Ace posiadają szereg funkcji, które wychodzą poza standardowe oczekiwania względem podobnych urządzeń:

• Wysoka jakość odtwarzania: Każda sekunda ulubionego utworu, podcastu lub rozmowy telefonicznej z przyjaciółmi będzie brzmiała klarownie dzięki dwóm specjalnie zaprojektowanym sterownikom Sonos Ace, które emitują każdy dźwięk z niezrównaną precyzją i wyrazistością.

• Prywatne kino domowe: Sonos Ace pozwalają cieszyć się dźwiękiem przestrzennym kina domowego, jednocześnie zapewniając ciszę pozostałym domownikom. Za pomocą jednego przycisku można błyskawicznie przenieś dźwięk z soundbara Arc na Sonos Ace. W słuchawkach, ze wszystkich kierunków wybrzmi niesamowicie szczegółowy dźwięk przestrzenny Dolby Atmos, a funkcja dynamicznego śledzenia ruchu głowy pozwala znaleźć się w samym środku wydarzeń, nawet jeśli trzeba sięgnąć po koc lub przekąski. Dostępna jeszcze w tym roku zupełnie nowa technologia Sonos TrueCinema precyzyjnie mapuje przestrzeń, a następnie imituje kompletny system dźwięku przestrzennego, zapewniając doznania dźwiękowe tak realistyczne, że łatwo zapomnieć, że dźwięk płynie ze słuchawek.

• Włączanie i wyłączanie dźwięku otoczenia: Słuchanie będzie jeszcze bardziej indywidualne dzięki aktywnemu tłumieniu hałasu (ANC). Aktywowanie trybu kontaktu sprawi, że słuchacz będzie miał większą świadomość dźwięków otoczenia podczas spaceru ruchliwą ulicą lub pracując w biurze.

• Cały dzień pracy na akumulatorze i ultraszybkie ładowanie: Słuchanie muzyki lub rozmawianie przez telefon może trwać nawet przez 30 godzin dzięki wydłużonemu czasowi pracy urządzenia i energooszczędnemu trybowi. Ultraszybkie, 3-minutowe ładowanie przez dołączony kabel USB-C zapewnia 3 godziny pracy na akumulatorze.



„Użytkownicy od lat prosili nas, byśmy przenieśli wrażenia dźwiękowe z głośników Sonos na słuchawki. Wiedzieliśmy, że nasz pierwszy produkt w tej kategorii powinien być wyrazem innowacyjności i gwarantować wrażenia dźwiękowe charakterystyczne dla naszych produktów. Sonos Ace wykorzystują całą naszą wiedzę gromadzoną przez dwie dekady. Efektem jest oszałamiający dźwięk, elegancki wygląd i długotrwały komfort noszenia. W ten sposób zdobywamy jedną z największych i najpopularniejszych kategorii produktów audio na świecie” - powiedział Patrick Spence, Dyrektor Generalny Sonos.



Elegancki wygląd i komfort użytkowania

Sonos Ace zaprojektowano tak, by ich wygląd dorównywał jakości dźwięku. Ich charakterystyczny, smukły profil estetycznie łączy metalowe akcenty z eleganckim matowym wykończeniem. Dzięki temu słuchawki pasują do każdego stylu, niezależnie od zmieniających się trendów.

• Bezgraniczna wygoda: Sonos Ace wykonano z lekkich materiałów najwyższej jakości, aby zapewnić luźne dopasowanie do głowy. Wnętrze z miękkiej pianki z pamięcią kształtu jest otoczone wegańską skórą, a specjalnie zaprojektowany pałąk i nauszniki z ukrytym zawiasem zapewniają doskonałe uszczelnienie akustyczne bez zaczepiania o włosy.

• Intuicyjna konstrukcja: Noszenie i przechowywanie Sonos Ace jest proste — kontrastujące kolory wewnątrz nauszników subtelnie sygnalizują, w jaki sposób założyć słuchawki, a intuicyjne przyciski dotykowe ułatwiają obsługę podczas noszenia. Dzięki składanej na płasko konstrukcji, Sonos Ace idealnie mieszczą się w lekkim etui podróżnym.

• Wykonane w sposób zrównoważony: Sonos Ace stworzono z myślą o trwałości i codziennym użytkowaniu. Słuchawki są wyposażone w wymienne poduszki nauszne, wykonane z materiałów z obiegu zamkniętego, w których wykorzystano o 17% mniej pierwotnych tworzyw sztucznych, a etui podróżne wykonano w 75% z plastikowych butelek z recyklingu. Zaprojektowana z myślą o oszczędzaniu energii funkcja wykrywania noszenia wstrzymuje odtwarzanie muzyki po zdjęciu Sonos Ace z uszu, minimalizując potrzebę ładowania.



Sonos Ace będą dostępne od 5 czerwca w cenie 2399 PLN.

































źródło: Info Prasowe - Sonos