Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Creative Zen Hybrid 2 to zestaw słuchawkowy, który możliwościami, jakością dźwięku, długością odtwarzania muzyki na jednym ładowaniu, może poszczyć się tak bardzo, że miłośnicy muzyki, podkastów, ulubionych materiałów dźwiękowych będą wyjątkowo mile zaskoczeni. Nowy model Zen Hybrid 2 osiąga do 67 godzin pracy na jednym ładowaniu z wyłączonym ANC, a na włączonym nawet do 49 godzin. W słuchawkach zastosowano takie technologie jak hybrydową redukcję szumów (ANC), tryb otoczenia (Ambient), funkcję Noise Control, łączność wielopunktową, obsługę asystentów i wiele innych technologicznych nowości. Zestaw wyposażono w 40 milimetrowe neodymowe przetworniki, pałąk 3D wyściełany pianką z pamięcią kształtu, Bluetooth 5.2, szybkie ładowanie za pomocą USB-C i złącze AUX 3.5mm dla połączeń analogowych.







Dźwięk

Słuchawki wyposażone są w 40-milimetrowe, specjalnie dostrojone przetworniki neodymowe, zapewniające dźwięk wysokiej jakości, poczynając od dokładnego basu z ciepłą sygnaturą dźwiękową po wyraźne, czyste wysokie tony. Niezbędne elementy sterujące znajdują się na prawej muszli słuchawkowej, dzięki czemu łatwo odbierzemy połączenie, wydamy polecenia za pomocą asystentów głosowych lub wyregulujemy głośność odtwarzania. Za płynną transmisję dźwięku odpowiada technologia Bluetooth 5.2 a za jakość audio kodeki AAC i SBC. W połączeniu z trybem Low Latency, opóźnienie dźwięku zostało znacznie zredukowane do zaledwie ~85 ms.



Hybrydowa aktywna redukcja szumów ANC

Stwórz swoją strefę otoczenia gdziekolwiek jesteś dzięki technologii Hybrid ANC. Dzięki zainstalowanym wielu mikrofonom ze sprzężeniem do przodu i sprzężeniem zwrotnym zintegrowanym w każdej muszli, Creative Zen Hybrid 2 jest w stanie usunąć szersze spektrum szumów otoczenia do -30dB. Mikrofon ze sprzężeniem do przodu w celu wykrywania otoczenia umieszczony jest na zewnątrz każdej muszli. Zewnętrzny mikrofon ma za zadanie wykrywanie niechcianego hałasu w otoczeniu, następnie technologia ANC wysyła sygnał zwrotny do słuchawek eliminując zewnętrzne zakłócenia. Mikrofon ze sprzężeniem zwrotnym umieszczony po wewnętrznej stronie każdego nausznika, ma za zadanie monitorowanie tego, co już dociera do słuchu użytkownika, dzięki czemu ANC może dodatkowo reagować i korygować zanieczyszczone sygnały.



ENC i rozmowy

Dzięki wbudowanymi mikrofonom wielokierunkowym typu MEMS, technologią ENC, możemy cieszyć się czystą komunikacją podczas rozmów. Wspomniana technologia analizuje niechciane szumy tła redukując je po obu stronach rozmawiających osób. Dodatkowo ma za zadanie wyodrębniać i wzmacniać tylko głos rozmówcy docierający do odbiorcy.



Tryb otocznia

Jeżeli chcemy czuć się komfortowo w każdej sytuacji, wszystko słyszeć dookoła nas, na przykład podczas nasłuchiwania komunikatów na dworcu, zamawiania w kawiarni lub po prostu dbania o bezpieczeństwo użytkowników na ruchliwych ulicach to wystarczy, że aktywujemy Tryb Ambient. W przypadku rozmowy i włączonego trybu otoczenia wbudowany piąty mikrofon z redukcją szumów priorytetowo będzie traktował głos rozmówcy podczas połączeń.



Wygoda i komfort

Zestaw słuchawkowy Zen Hybrid 2 to lekka, elegancka i wytrzymała konstrukcja. Pady są tak skonstruowane by zapewnić optymalne uszczelnienie akustyczne i wygodę noszenia przez wiele godzin. Słuchawki możemy przechowywać składane na płasko na pół lub kompaktowo.



Czas

Wbudowany akumulator pozwala na pracę zestawu słuchawkowego do 67 godzin przy wyłączonym trybie ANC, Ambient i do 49 godzin przy wyłączonych obu trybach. Słuchawki posiadają funkcje szybkiego ładowania. Szybkie pięciominutowe ładowanie zapewni do 5 godzin odtwarzania.



Ceny i dostępność

Creative ZEN Hybrid 2 białe można zakupić w cenie 329 PLN na stronie apollo.pl, a wkrótce w innych dobrych polskich sklepach.

























Źródło: Info Prasowe - Creative