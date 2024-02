Lamzu Atlantis Pro - Magnetyczna klawiatura

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Lamzu postanowił ponownie podnieść poprzeczkę, wprowadzając na rynek długo oczekiwaną klawiaturę w kompaktowym formacie. Nie jest to jednak kolejny „mechanik”, a urządzenie wyposażone w niszowe rozwiązanie jakim są przełączniki magnetyczne. To jednak nie koniec innowacji. Klawiatura Atlantis Pro od Lamzu wprowadza przełomowe przełączniki magnetyczne, wykorzystujące efekt Halla dla niezrównanej responsywności i możliwości dopasowania do własnych preferencji. Te switche z uwagi na swoją konstrukcję charakteryzują się niezawodnością, a dzięki fabrycznemu smarowaniu zapewniają płynną i gładką pracę.







Charakterystyka przełączników jest liniowa i wymaga siły aktywacji na poziomie 40g, a całkowity skok switcha wynosi 3,8 mm. To co wyróżnia klawiaturę Atlantis Pro na tle konkurencji to możliwość regulowania wysokości punktu aktywacji między 0.2 a 3.8 mm dla każdego przełącznika. W efekcie to od użytkownika będzie zależeć, czy chce aby wciśnięcie zostało zarejestrowane po lekkim dotknięciu, czy też po wduszeniu przycisku do samego końca. Ta funkcjonalność może okazać się bardzo pomocna i zwiększyć dynamikę rozgrywki umożliwiając szybsze i bardziej precyzyjne reakcje.



Altlantis Pro = Jakość

Lamzu bardzo dużą uwagę przywiązuje do jakości wykonania i designu. Przejawia się to ciekawych detalach znanych chociażby z myszy Atlantis (wzornictwo dolnej części). Nie inaczej jest w klawiaturze Altlanis Pro, gdzie również na spodzie znajdziemy motyw fal zamieszczony na stalowej płycie. Klawiatura zbudowana z jednego kawałka aluminium obrabianego metodą CNC, co w połączeniu z aluminiową płytą górną nadaje solidności i sztywności całej konstrukcji. Płyta PCB posiada warstwę zabezpieczającą przed wilgocią, a gruba EPDM w połączeniu z silikonową warstwą zapewniają cichą pracę poprzez redukcję drgań i dźwięków powstających na skutek wciskania klawiszy.



Mleczne keycapy

Keycapy w tym modelu wykonano z ABS powlekanego silikonem, przez co są one zarówno trwałe jak i przyjemne w dotyku. Mleczna barwa idealnie współgra z podświetleniem RGB, które można dostosować z poziomu aplikacji.



Rozbudowane oprogramowanie

Oprogramowanie do Lamzu Atlantis Pro daje ogromną funkcjonalność w zakresie dostosowania klawiatury do indywidualnych wymagań. Z jego poziomu można bindować przyciski, tworzyć makra, zmieniać oświetlenie czy dostosować pracę przełączników.



Lamzu Atlantis Pro wywołała spore zamieszanie na rynku klawiatur. W krótkim czasie zebrała bardzo pozytywne opinie recenzentów i użytkowników, którzy docenili jakość wykonania i innowacyjność rozwiązania jakim są magnetyczne przełączniki.



Model dostępny jest już w Polsce w cenie 779 PLN.

































Źródło: Info Prasowe - HardPC