Acer Connect X6E 5G CPE - nowy router 5G z Wi-Fi 6E

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Acer zaprezentował dziś nowy router Connect X6E 5G CPE dla użytkowników domowych i małych przedsiębiorstw. Router 5G CPE zapewnia szybkie i stabilne połączenie szerokopasmowe, dzięki czemu dostęp do zaawansowanych aplikacji IoT staje się jeszcze prostszy. Dzięki Wi-Fi 6E i 4 x 4 MU-MIMO użytkownicy mogą korzystać z oprogramowania QoS (Quality of Service), aby zapewnić sobie optymalną wydajność i ustalić priorytety wykorzystania danych przez urządzenia podłączone w sieci. Router Connect X6E 5G CPE umożliwia jednoczesne podłączenie do 128 urządzeń w obrębie sieci. W filmie w rozwinięciu newsa, znajdziecie prezentację nowego modelu wraz z najważniejszymi jego funkcjami.







5G CPE jest w stanie obsługiwać jednocześnie wiele urządzeń podłączonych do Internetu, takich jak inteligentne liczniki, laptopy, telefony i kamery monitorujące, dzięki czemu jest idealny dla małych firm. Router Acer Connect X6E 5G CPE można szybko i łatwo zainstalować oraz wykorzystać jako elastyczne rozwiązanie zapasowe, zapewniające firmom nieprzerwaną pracę online.



Ceny i dostępność

Acer Connect X6E 5G CPE jest już dostępny w regionie EMEA, a jego ceny zaczynają się od 1299 PLN.





















Źródło: Info Prasowe - ACER