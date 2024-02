Premiera Fury Shobo SH4F

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Kto powiedział, że w cenie ok. 180 zł nie można mieć obudowy ATX z 4 wentylatorami PWM? Otóż można! Fury Shobo SH4F oferuje 4 wydajne wentylatory 120 mm, przewiewny front typu „mesh” oraz kompatybilność z systemami chłodzenia cieczą AIO. Fury Shobo SH4F to klasycznej wielkości dwukomorowa obudowa komputerowa (midi tower) kompatybilna z płytami głównymi ATX. Mieści wydajną kartę graficzną o długości do 330 mm oraz powietrzne chłodzenie procesora o maksymalnej wysokości 161 mm. Entuzjaści zintegrowanych systemów chłodzenia cieczą (AIO LC) z pewnością docenią fakt, że chłodnice tych systemów można zamontować w każdym wariancie obudowy Fury Shobo zarówno z przodu (360/280/240/140/120 mm), z góry obudowy (240/120 mm), jak i z tyłu (120 mm)







Rodzina Shobo SH4 składa się z trzech modeli:

• Fury Shobo SH4F – cztery wentylatory 120 mm PWM,

• Fury Shobo SH4F RGB – cztery wentylatory 120 mm z podświetleniem RGB,

• Fury Shobo SH4 RGB – jeden wentylator 120 mm z podświetleniem RGB.



Ile wentylatorów zmieści się w Fury Shobo SH4?

W zależności od wybranego wariantu w obudowie zainstalowano fabrycznie 4 wentylatory 120 mm PWM (3× przód i 1× tył w Fury Shobo SH4F), 1 wentylator 120 mm RGB LED (1× tył w Shobo SH4 RGB) lub 4 wentylatory 120 mm RGB LED (3× przód i 1× tył w Shobo SH4F RGB). Wentylatory przednie w wariancie Shobo SH4F łączą się z płytą główną jednym 4-pinowym przewodem PWM (dodany rozdzielacz), co pozwala na precyzyjną regulację ich prędkości obrotowej, a co za tym idzie głośności. Z kolei wentylatory RGB w podświetlonych wersjach Shobo SH4 RGB oraz Shobo SH4F RGB do uzyskania wbudowanego efektu świetlnego nie wymagają podłączenia do płyty głównej obsługującej standard ARGB, obniżając tym samym całkowity koszt zestawu komputerowego.



Wbudowane wentylatory, otwarty top, ofiltrowanie ze wszystkich trzech stron (w tym pełniący rolę ekstra filtra front typu „mesh” o gęstym oczku ok. 0,8 mm) zapewniają wysoki przepływ powietrza przez obudowę. Przekłada się to na niższe temperatury komponentów, ich dłuższą wysoką sprawność i lepsze działanie. Maksymalnie w obudowie można zainstalować aż 8 wentylatorów: 3 z przodu (tutaj nawet 3× 140 mm), 2 na górze, 2 na komorze zasilacza oraz 1 z tyłu.



Elastyczność konfiguracji i wygoda użytkowania

Obudowa kompatybilna jest z płytami głównymi typu ATX, Micro-ATX oraz Mini-ITX, pozwalając użytkownikom na dużą swobodę w konfiguracji PC-ta. Przemyślana organizacja miejsca na komponenty oznacza, że Fury Shobo pomieści zarówno karty graficzne długie nawet na 330 mm, powietrzne chłodzenie CPU do 161 mm, a także 3 nośniki pamięci masowej (HDD/SSD). Konstrukcja 2-komorowa z miejscem na zasilacz w dolnej części obudowy umożliwia oddzielną cyrkulację powietrza dla PSU, co przekłada się na jego cichsze działanie. Na górnym panelu znalazły się 3 gniazda USB-A, z czego aż dwa to zapewniające szybki transfer danych USB 3.0. Są tam też złącza HD Audio, diody sygnalizujące pracę komputera i dysku twardego oraz przyciski power i reset.

Boczny panel z hartowanego szkła, nowoczesny geometryczny desing oraz podświetlane wentylatory (w wersji Shobo SH4F RGB oraz Shobo SH4 RGB) podkreślają gamingowy charakter obudowy i pozwalają na zbudowanie wydajnego i atrakcyjnego wizualnie zestawu komputerowego w niewygórowanej cenie.

Obudowy z serii Shobo SH4 dostępne będą od 2.02.2024. Przewidywane ceny brutto:

• Fury Shobo SH4F – 179 PLN

• Fury Shobo SH4 RGB – 149 PLN

• Fury Shobo SH4F RGB – 189 PLN































Źródło: Info Prasowe - FURY