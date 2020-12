Cyberpunk 2077 zdjęty ze sprzedaży w PlayStation Store

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Długo wyczekiwany tytuł Cyberpunk 2077 miał być sukcesem CD PROJEKT RED, tymczasem decyzja o premierze tej gry, okazała się całym pasmem problemów dla tego studia. Po fali krytyki związanej z ogromną liczbą kłopotów technicznych z uruchomieniem i stabilnością gry, napłynęło niezadowolenie graczy ze starszymi konsolami (np. PS4), gdzie poziom grafiki i płynności działania, zniechęca do kontynuowania rozgrywki. Dlatego Sony Interactive Entertainment (SIE) podjęło decyzję o wycofaniu z elektronicznej dystrybucji Cyberpunka 2077 z oferty sklepu PlayStation Store, a wszystkim niezadowolonym klientom zobligowano się do zwrotu pieniędzy.







"Sony Interactive Entertainment stara się zapewnić wysoki poziom satysfakcji klientów, dlatego oferujemy pełny zwrot pieniędzy dla wszystkich graczy, którzy kupili grę Cyberpunk 2077 za pośrednictwem PlayStation Store. SIE usunie również grę Cyberpunk 2077 z PlayStation Store do odwołania”- czytamy w oficjalnym oświadczeniu firmy.



Aby ubiegać się o zwrot pieniędzy, wystarczy zalogować się na stronie roszczeń za pomocą swojego numeru PlayStation ID. Gdy sklep potwierdzi, że kupiłeś swoją kopię Cyberpunk 2077 za pośrednictwem PlayStation Store, możesz zażądać pełnego zwrotu kosztów, co spowoduje usunięcie gry z Twojej biblioteki i spowoduje zwrot pieniędzy w pierwotnym trybie płatności.











Źródło: TechPowerUP