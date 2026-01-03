2026-01-03 20:38
Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)
DARK PROJECT ALU87A ONIONITE V2

Większość z Was chciałaby zapewne kupić fajną, cichą, precyzyjną, mechaniczną klawiaturę ze smarowanymi, wymiennymi przełącznikami, za mniej, niż 300 złotych. Brzmi, jak bajka, ale są tacy zapaleńcy, którzy chcieli takie marzenie urzeczywistnić. I tak narodziła się współpraca marki DARK PROJECT, którą założył już w 2001 roku jeden z członków e-sportowej drużyny X-Team Latvia Counterstrike, z dwoma naszymi influencerami, Piotrem Latała, znanym bardziej jako "Ziemniak" i Grzegorza Rycko, którzy przyłożyli swoje uwagi do klawiatury ALU87A ONIONITE.

  1. gemba 2026-01-03 22:14,  lami
    Błyskawiczna decyzja, przeczytałem recenzje i wiedziałem, że te klawiaturę musze kupić. Tak jak Sławek napisał kupiłem za 249 zł ale w MediEkspert z dostawą przez InPosta. 
    Dzięki Sławek ostatnio Mnie inspirujesz, recka konkret bez lania wody. Mam nadzieje że sprzęt będzie taki jak w opisie.

  2. gemba 2026-01-03 23:44,  SlawoyAMD
    @lami

    Gratulacje... Jeśi nie potrzebujesz części numerycznej, będziesz mega zadowolony \"\brawa\"\"\spoko\"

