DARK PROJECT ALU87A ONIONITE V2

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 2

Większość z Was chciałaby zapewne kupić fajną, cichą, precyzyjną, mechaniczną klawiaturę ze smarowanymi, wymiennymi przełącznikami, za mniej, niż 300 złotych. Brzmi, jak bajka, ale są tacy zapaleńcy, którzy chcieli takie marzenie urzeczywistnić. I tak narodziła się współpraca marki DARK PROJECT, którą założył już w 2001 roku jeden z członków e-sportowej drużyny X-Team Latvia Counterstrike, z dwoma naszymi influencerami, Piotrem Latała, znanym bardziej jako "Ziemniak" i Grzegorza Rycko, którzy przyłożyli swoje uwagi do klawiatury ALU87A ONIONITE.





źródło: Klinika IN4

