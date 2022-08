DELL - Najnowszy komputer Precision z AMD Ryzen Threadripper PRO

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

To nie przypadek, że akurat w dwudzieste piąte urodziny Dell Precision prezentujemy jeden z najpotężniejszych komputerów w historii – i to nie jest nasze ostatnie słowo. Wszystko zaczęło się na początku roku wraz z wprowadzeniem najpotężniejszej na świecie 14-calowej stacji roboczej, następnie zaprezentowaliśmy nową serię mobilnych stacji roboczych Precision 7000. Seria Precision 7000, w której wdrożyliśmy najnowsze osiągnięcia technologiczne, charakteryzuje się pamięcią DDR5 - nowego typu - która naszym zdaniem stanie się standardem w branży. Kolejny krok wykonujemy dziś, przedstawiając Precision 7865 Tower z AMD Ryzen Threadripper PRO 5000 WX-Series. Bez względu na to, czy tworzysz następny animowany film, który pobije rekordy oglądalności, lub nowe projekty jako trendsetter AR, czy analizujesz ogromne zbiory danych – ten profesjonalny komputer zapewni Ci wielką moc, elastyczność i niezawodność w jednym systemie.







Poznaj nowy Precision 7865 Tower

Co ma dziś kluczowe znaczenie? Jeszcze wydajniejsza praca, wykonana w krótszym czasie i bez zbędnych przestojów. Ten nowy wysokowydajny system, napędzany najnowszymi procesorami AMD Ryzen Threadripper PRO, pozwoli Ci osiągnąć niezwykłe wyniki w pełnym spektrum różnorodnych wymagających, profesjonalnych zastosowań. Precision 7865 Tower jest zoptymalizowany względem wymagających zadań dla różnorodnych zastosowań oraz pozwala użytkownikom wydajniej radzić sobie z intensywnymi i złożonymi procesami roboczymi. Dzięki połączeniu prędkości zegara (co ma szczególne znaczenie w interaktywnych procesach, na przykład projektowaniu wspomaganym komputerowo) z mocą obliczeniową (potrzebną w takich procesach jak renderowanie czy symulacje), Precision 7865 Tower jest kluczowym i bezkompromisowym narzędziem rozwoju data science, projektowania graficznego, inżynierii, obrazowania oraz wirtualnej rzeczywistości i sztucznej inteligencji.



Zaprojektowany dla inżynierów, architektów, twórców i projektantów, których praca opiera się na zdywersyfikowanych procesach roboczych, Precision 7865 Tower wyposażony jest w procesor do 64 rdzeni, do 56 TB pamięci, opcjonalnie Thunderbolt 3, do 1 TB pamięci DDR4 ECC z RMTPro oraz w pełny zestaw profesjonalnych możliwości graficznych (grafika do 32 GB AMD Radeon PRO W6800 albo do 48GB NVIDIA RTX A6000). Precision 7865 Tower pozwoli ci tworzyć i renderować jednocześnie, bez utraty wydajności.



Większa moc nie musi oznaczać wyższej temperatury. Nowa obudowa posiada heksagonalny wzór wentylacji, który wspiera kanały wentylacji docierając do najważniejszych komponentów. Podnosi to efektywność cieplną i akustyczną systemu, co oznacza, że komputer pracuje wydajnie i cicho, a Ty możesz się skupić. Wszystko to mieści się w obudowie o 14% mniejszej niż Precision 7820 Tower.



Dell stawia od zawsze na zwiększanie elastyczności serwisowania, co znajduje odzwierciedlenie w stacji roboczej Precision 7865. Serwisowanie i wprowadzanie ulepszeń jest prostsze dzięki wygodnemu dostępowi z przodu i z boku. Widok od środka pokazuje dobrze zorganizowane wnętrze, dostępne bez użycia narzędzi, i komponenty oznaczone kolorystycznie, co pozwala na bardzie intuicyjne wprowadzanie ulepszeń pamięci, zwiększenie możliwości przechowywania albo upgrade kart graficznych w miarę wzrostu zapotrzebowania. Myśląc przyszłościowo, inżynierowie Dell postawili na skalowalność i możliwość wprowadzania ulepszeń, aby sprostać oczekiwanym nie tylko dziś, ale i w przyszłości, dzięki czemu system może ewoluować wraz z rozwojem korzystających z niego profesjonalistów.



Niezawodność w działaniu i lepsze wrażenia z użytkowania

Ponieważ wydajność i produktywność w różnorodnych zastosowaniach i bardzo złożonych procesach roboczych muszą dziś być wyższe niż kiedykolwiek wcześniej, niezawodność i bezpieczeństwo są kluczowe. Profesjonalna certyfikacja oprogramowania wsparta rygorystycznym testowaniem i wartościami odniesienia pomagają zapewnić optymalizację i pełną funkcjonalność aplikacji. Nasi partnerzy z najwyższej półki, w tym wiodąca firma od technologii wideo Blackmagic Design, zapewniają wyjątkowe i rozszerzone doświadczenie użytkownika.



Dodatkowo Dell Optimizer dla stacji roboczych Dell Precision podnosi efektywność operacyjną systemu, wykorzystując AI do uczenia się Twojego stylu pracy i odpowiadania na Twoje potrzeby, automatycznie poprawiając wydajność aplikacji, specjalne raportowanie i analizy.



Przemyślany design Dell Precision 7865 Tower pozwala na łatwy dostęp do wnętrza maszyny, podczas gdy zamykana obudowa z systemem wykrywania nieautoryzowanego dostępu pomaga utrzymać bezpieczeństwo. Co więcej, wprowadzono samoszyfrujące napędy, stanowiące podstawę kompleksowego rozwiązania, któremu użytkownicy mogą zaufać w odniesieniu do ochrony danych wrażliwych, własności intelektualnej oraz projektów poufnych. Aby zapewnić pełen komfort użytkowania, często używane porty USB typu C i A są umieszczone z przodu jednostki, natomiast uchwyty ułatwiają przenoszenie urządzenia.



Kontynuując naszą misję dostarczania rozwiązań pasujących do różnorodnych środowisk pracy i różnorodnych zespołów, Dell Precision 7865 Tower zapewnia wysoką prędkość sieci (1 GB oraz 10 GB natywnie), co wspomaga pracę z domu oraz pozwala na wirtualne korzystanie z komputera przez wielu użytkowników. Dzięki AMD PRO Manageability, Precision 7865 oferuje zaawansowane i bezpieczne technologie zdalnego zarządzania, dając administratorom IT możliwość udzielania wsparcia pracownikom, niezależnie od lokalizacji, dzięki czemu mogą oni pracować skądkolwiek chcą.



Kilka słów na koniec

Dell Precision 7865 Tower będzie dostępny latem tego roku na całym świecie, natomiast ceny podane zostaną bliżej daty premiery. Nie znamy lepszego sposobu na uczczenie naszej 25. rocznicy niż dalsze przesuwanie granic tego, co możliwe – i zapewnianie naszym klientom nowych narzędzi, które pozwolą im to osiągnąć. Taki właśnie jest Dell Precision 7865 Tower.























Źródło: Info Prasowe / DeLL Technologi