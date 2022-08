Niedrogie INNO3D GeForce GTX 1650 GDDR6 TWIN X2 OC

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

GeForce GTX 1650 to już niemal kultowa karta graficzna NVIDII, która została stworzona z myślą o graczach grających w niższych rozdzielczościach. Model TWIN X2 OC z pamięciami GDDR6 oferuje wydajne chłodzenie z dwoma wentylatorami. Pomimo upływu czasu nadal pozostaje popularnym i rozsądnym wyborem w swoim segmencie. Produkt wyposażono w estetyczne dwuslotowe chłodzenie z dwoma wentylatorami. Karta graficzna jest firmowo podkręcona i pracuje ze standardowymi taktowaniami 1485 MHz, a w trybie Boost przyspiesza do 1620 MHz. Mimo zwiększonych zegarów na pokładzie nie ma żadnych dodatkowych portów zasilania. Wymiary układu to 196 mm x 113 mm (długość i wysokość). Na wyposażeniu znajdują się dwa złącza wideo DisplayPort 1.4a i jeden port HDMI 2.1. Układ dostępny jest w polskich sklepach w cenie około 1000 PLN.























Źródło: Info Prasowe / EntryMedia