Garmin Enduro 2

Marka Garmin zaprezentowała dziś ultrawydajny, multisportowy smartwatch Enduro 2. Solidna, ale lekka konstrukcja zegarka, czyni go doskonałym urządzeniem dla zawodników sportów wytrzymałościowych. Urządzenie oferuje wbudowane mapy TopoActive, superjasną latarkę LED i specjalną technologię SatIQ marki Garmin, która pomaga zoptymalizować wydajność baterii. Co więcej, zaktualizowana funkcja ładowania solarnego zapewnia do 46 dni pracy baterii w trybie smartwatcha i do 150 godzin w trybie GPS, aby przetrwać nawet najdłuższy bieg ultra i inne wyzwania.







Stworzony do ekstremalnych warunków

Wykonany z najwyższej jakości materiałów, które zapewnieniają imponującą trwałość i komfort, Enduro 2 wyposażony jest w lekki, tytanowy bezel oraz tylną obudowę, 1.4-calową soczewkę Power Sapphire, nylonowy pasek Ultrafit, zapewniający solidne i wygodne dopasowanie oraz nowy interfejs dotykowy, który uzupełnia tradycyjne przyciski. W ciągu dnia Enduro 2 wykorzystuje energię solarną do ładowania akumulatora, oferując czas pracy baterii do 150 godzin w trybie GPS i do 46 dni w trybie smartwatcha. Natomiast po zmroku, przecieranie szlaków ułatwia nowa latarka LED z możliwością regulacji natężenia światła. Jest to najjaśniejsza jak dotąd latarka marki Garmin, dwukrotnie jaśniejsza od tej w modelu fēnix 7X. Oferuje ona opcjonalny tryb stroboskopowy dopasowany do kadencji biegacza oraz tryb czerwonego światła bezpieczeństwa, który pozwala użytkownikom lepiej widzieć i być widocznymi.



Biegnij dłużej z Enduro 2

Dzięki udoskonalonej funkcji ładowania solarnego, czas pracy baterii Enduro 2 jest nawet o 40% dłuższy niż w przypadku jego poprzednika. Zegarek został stworzony z myślą o najdłuższych biegach ultra, dlatego wyposażono go w zaawansowane funkcje nawigacyjne marki Garmin, wgrane mapy TopoActive i mapy narciarskie, a także wielopasmową obsługę systemów GNSS z technologią SatIQ. Zapewnia to doskonałą precyzję wyznaczania lokalizacji w każdych warunkach, z jednoczesnym zoptymalizowaniem czasu pracy baterii. Enduro 2 można połączyć z Wi-Fi, co ułatwi użytkownikom instalowanie oprogramowania i aktualizację map bez użycia komputera.



Funkcje przydatne podczas treningów i wyścigów

Mapy NextFork pokazują dystans pozostały do najbliższego skrzyżowania szlaków oraz nazwy pobliskich szlaków, co pozwala użytkownikom lepiej zorientować się w terenie. Funkcja wyznaczania tempa dostosowanego do trudności terenu pomaga biegaczom lepiej zarządzać wysiłkiem na trasie w zmieniającym się terenie, informując, jakie byłoby analogiczne tempo biegu na płaskim terenie. Funkcja szacowania wyniku oferuje przewidywania dotyczące tempa podczas nadchodzących biegów na podstawie historii aktywności oraz ogólnego poziomu wytrenowania. Dane trendu pokazują, jaki wpływ przynoszą treningi w miarę upływu czasu, co może pomóc użytkownikom w pobiciu kolejnego rekordu.



Automatyczny timer odpoczynku rejestruje wszelkiego rodzaju przerwy podczas biegów ultra, aby właściwie przeanalizować czas spędzony w ruchu oraz np. w punktach żywnościowych. Dzięki temu użytkownicy nie muszą pamiętać o ręcznym zatrzymywaniu aktywności na zegarku. Zaakceptowany przez ARWS profil aktywności adventure racing monitoruje tętno, wysokość, czasy poszczególnych odcinków i inne parametry podczas trwania wyścigu oraz zapisuje dane do wglądu po jego zakończeniu – wszystko zgodnie z zasadami Adventure Racing. Ekran z podsumowaniem może nawet pomóc w weryfikacji czasu ukończenia biegu z komisją wyścigową.



Poznaj swoje ciało

Funkcja Health Snapshot rejestruje i generuje raport na podstawie kluczowych parametrów, takich jak tętno, zmienność rytmu serca, saturacja krwi, oddech i poziom stresu. Wśród zaawansowanych funkcji monitorowania zdrowia znajdziemy również Body Battery, wiek sprawnościowy oraz monitorowanie snu z oceną jakości snu, a także szeroką gamę aplikacji sportowych do aktywności zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz (z GPS), takich jak kolarstwo górskie, pływanie, wędrówki, bieganie, golf, joga czy surfing. Enduro 2 wykorzystuje dane aktywności w funkcjach takich jak asystent regeneracji i codzienne wskazówki treningowe, aby zapewnić użytkownikom narzędzia, które pomogą im osiągnąć jak najlepsze wyniki.



Bądź w kontakcie ze światem

W przerwach między aktywnościami użytkownicy mogą korzystać z płatności zbliżeniowych Garmin Pay oraz otrzymywać inteligentne powiadomienia o połączeniach, SMS-ach, przypomnieniach z kalendarza, aktualnościach w mediach społecznościowych czy wydarzeniach ze świata (po sparowaniu z kompatybilnym smartfonem marki Apple lub z systemem Android). Po połączeniu ze smartfonem zegarka Enduro 2 można także ręcznie wysłać wiadomość ze swoją aktualną lokalizacją do wybranych kontaktów lub skorzystać z opcji jej automatycznego wysyłania podczas niektórych aktywności na świeżym powietrzu dzięki funkcji wykrywania zdarzeń4.



Enduro 2 jest już dostępny w sugerowanej cenie detalicznej 1099.99 Euro.























