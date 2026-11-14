Dark Project Novus Onionite - pierwsza mysz z serii Onionite

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Dark Project wprowadza do sprzedaży Novus Onionite, pierwszą mysz w serii Dark Project Onionite. Dołącza do klawiatur i podkładek z tej linii, więc całe stanowisko można teraz skompletować w jednym stylu. Mysz powstała we współpracy z Piotrem „Ziemniakiem” Latałą, a jej założenia są takie same jak w poprzednich produktach serii: wysoka jakość i parametry dobrane pod graczy, w przystępnej cenie. Novus Onionite korzysta z bryły oryginalnej myszy Dark Project Novus. Symetryczna obudowa mierzy 124.6 × 64.9 × 38.7 mm, a cała mysz waży 55 g. Lekka konstrukcja daje pełną kontrolę i mniej męczy nadgarstek podczas długich sesji, niezależnie od tego, czy gramy w Counter-Strike’a, League of Legends czy w najnowsze gry AAA.







Pierwsza mysz europejskiej marki z sensorem PixArt PAW3315

Sercem myszy jest optyczny sensor PixArt PAW3315, a Novus Onionite to pierwsza mysz europejskiej marki z tym sensorem. PAW3315 zapewnia rozdzielczość do 16000 DPI, prędkość śledzenia 300 IPS i przyspieszenie 35 G. Czułość można szybko zmieniać w zakresie od 400 do 16000 DPI, a częstotliwość odpytywania wynosi do 1000 Hz.



Przełączniki, rolka i ślizgacze

Pod przyciskami głównymi pracują przełączniki Huano Transparent Blue Shell Pink Dot o żywotności 80 mln kliknięć, z wyraźnym, sprężystym punktem aktywacji. Przyciski boczne mają przełączniki Huano Black Shell White Dot (3 mln kliknięć), a rolka pyłoszczelny enkoder TTC Silver. Ślizgacze wykonano w 100% z PTFE, dzięki czemu mysz gładko sunie po podkładce.



Do 100 godzin na jednym ładowaniu

Novus Onionite działa bezprzewodowo w paśmie 2.4 GHz, z odbiornikiem USB-A w zestawie, albo przewodowo przez USB-C. Akumulator 520 mAh wystarcza na do 100 godzin pracy. Przy 6–8 godzinach grania dziennie to około dwóch tygodni bez ładowania. Dołączony przewód w oplocie paracord ma 1,8 m długości i kątową wtyczkę, która ułatwia granie po kablu.



Cena i dostępność

Dark Project Novus Onionite jest dostępna w kolorze czarnym i białym, wyłącznie w sklepie Onionite.pl, w cenie 139 PLN. Gwarancja wynosi 24 miesiące.































źródło: Info Prasowe - Dark Project