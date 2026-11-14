Poznaj Razer Soma Pro i Soma Sensa HD Haptics

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer ogłosił premierę Razer Soma Pro i Razer Soma Sensa HD Haptics – dwóch foteli gamingowych wyposażonych w łączność bezprzewodową i zintegrowaną technologię haptyczną. Model Soma Pro dodatkowo łączy dźwięk przestrzenny THX Spatial Audio oraz podświetlenie Razer Chroma RGB, zapewniając immersyjne wrażenia angażujące zmysły dotyku, słuchu i wzroku. Po debiucie Soma Chroma, pierwszego fotela gamingowego Razera z podświetleniem RGB, modele Soma Pro i Soma Sensa HD Haptics dopełniają linię opartą na jednej idei: choć immersja w grach przez lata rozwijała się dzięki obrazowi i dźwiękowi, sam fotel pozostawał jedynie elementem wyposażenia stanowiska. Oba nowe modele zmieniają to podejście, czyniąc siedzisko aktywną częścią rozgrywki. Zaprojektowano je przede wszystkim z myślą o graczach, ale równie dobrze sprawdzają się podczas oglądania filmów, słuchania muzyki czy streamingu.







Poczuj. Usłysz. Zobacz

Łącząc wrażenia wizualne, dźwiękowe i dotykowe, Soma Pro to jedyny fotel gamingowy wyposażony jednocześnie w technologie Razer Sensa HD Haptics, THX Spatial Audio oraz Razer Chroma RGB. Dzięki technologii Razer Sensa HD Haptics sześć zaawansowanych siłowników haptycznych, wspieranych przez specjalnie opracowane algorytmy, zapewnia wielostrefowe sprzężenie zwrotne. System został zaprojektowany tak, aby w czasie rzeczywistym odwzorowywać intensywność, kierunek i odległość wydarzeń rozgrywających się na ekranie. Efektem są dynamiczne, realistyczne doznania wykraczające poza zwykłe wibracje – uderzenia i eksplozje można nie tylko zobaczyć i usłyszeć, ale również fizycznie poczuć. Technologia jest zintegrowana bezpośrednio z fotelem, dzięki czemu nie wymaga dodatkowych akcesoriów, a jej działanie można skonfigurować za pomocą oprogramowania Razer Synapse. Sensa HD Haptics umożliwia również przekształcanie sygnału audio w efekty haptyczne, pozwalając korzystać z tej funkcji podczas oglądania filmów, słuchania muzyki oraz grania w produkcje, które nie oferują natywnej obsługi technologii.



Po włączeniu THX Spatial Audio wbudowane głośniki Soma Pro zapewniają immersyjny dźwięk przestrzenny, który można zintegrować z różnymi konfiguracjami audio. Gracze mogą korzystać z nich samodzielnie lub połączyć je z przednimi głośnikami, uzyskując szerszą scenę dźwiękową o większej precyzji i głębi, z fotelem znajdującym się w centrum całego systemu. Technologia Razer Chroma RGB Reactive Game Lighting sprawia natomiast, że podświetlenie fotela reaguje na wydarzenia na ekranie, oferując 16,8 miliona kolorów oraz dynamiczne efekty świetlne przygotowane specjalnie dla ponad 300 zintegrowanych gier. Za pośrednictwem Razer Synapse użytkownicy mogą zsynchronizować podświetlenie fotela z pozostałymi urządzeniami Razera, tworząc spójne i immersyjne stanowisko gamingowe.



Komfort przez cały dzień. Intuicyjna obsługa

Oba fotele zaprojektowano z myślą o wielogodzinnym użytkowaniu. Wbudowane, wyprofilowane podparcie odcinka lędźwiowego zapewnia delikatne wsparcie dolnej części pleców, pomagając utrzymać neutralną pozycję siedzącą i ograniczyć zmęczenie. Z kolei siedzisko z pianki formowanej na zimno o dwóch gęstościach łączy miękką warstwę wierzchnią, która zmniejsza nacisk na ciało, z bardziej sprężystym rdzeniem zapewniającym stabilne podparcie. Oparcie można odchylić do 132°, przechodząc od wyprostowanej pozycji odpowiedniej do rywalizacji w grach do bardziej relaksującego ustawienia podczas oglądania filmów. Soma Pro oferuje dodatkowo podłokietniki 4D, magnetyczną poduszkę pod głowę, mechanizm odchylania typu Frog Tilt oraz pięcioramienną podstawę ze stopu aluminium malowanego proszkowo. Rozwiązania te zapewniają szerokie możliwości regulacji i dopasowania fotela do indywidualnych potrzeb użytkownika.



Wbudowany panel sterowania pozwala wygodnie zmieniać najważniejsze ustawienia oraz przełączać się między łącznością Razer HyperSpeed Wireless (2,4 GHz) a Bluetooth LE za pomocą jednego przycisku. Do zasilania wystarczy pojedyncze połączenie USB-C z gniazdkiem elektrycznym lub kompatybilnym powerbankiem, co pozwala zachować estetykę stanowiska bez nadmiaru przewodów. Stalowa rama obu foteli zapewnia trwałość i stabilność konstrukcji podczas wieloletniego, codziennego użytkowania. Oba modele objęto 3-letnią gwarancją na mechanizmy i elementy ruchome oraz 2-letnią gwarancją na podzespoły elektroniczne.



Razer Soma Sensa HD Haptics – poczuj każdą chwilę

Dla graczy, którzy chcą fizycznie odczuwać wydarzenia na ekranie, Soma Sensa HD Haptics wprowadza technologię Razer Sensa HD Haptics do fotela zaprojektowanego z myślą o całodziennym komforcie. Sześć siłowników haptycznych zapewnia wielokierunkowe sprzężenie zwrotne, które w czasie rzeczywistym odwzorowuje intensywność, kierunek i odległość wydarzeń w grze. Pozwala to uzyskać wyjątkowo realistyczne doznania podczas rozgrywki, oglądania filmów i korzystania z innych treści multimedialnych. Użytkownicy mogą regulować intensywność efektów haptycznych oraz przełączać się między profilami bezpośrednio za pomocą wbudowanego panelu sterowania.



Dwa nowe fotele. Jedna linia pełna immersji

• Immersja: Soma Pro łączy Razer Sensa HD Haptics, THX Spatial Audio i Razer Chroma RGB w jednej konstrukcji, podczas gdy Soma Sensa HD Haptics oferuje haptyczne sprzężenie zwrotne HD wykorzystujące sześć siłowników w fotelu zapewniającym łączność bezprzewodową i całodzienny komfort.

• Komfort: Oba fotele wyposażono we wbudowane podparcie odcinka lędźwiowego oraz siedzisko z pianki formowanej na zimno o dwóch gęstościach. Soma Pro oferuje dodatkowo podłokietniki 4D, magnetyczną poduszkę pod głowę oraz mechanizm Frog Tilt, zapewniając jeszcze szerszy zakres regulacji.

• Wygoda użytkowania: Wbudowany panel sterowania, zasilanie przez pojedyncze złącze USB-C z gniazdka elektrycznego lub kompatybilnego powerbanku oraz solidna stalowa rama zapewniają funkcjonalność i trwałość obu konstrukcji.

Pełna integracja. Maksymalna immersja. Soma Sensa HD Haptics pozwala fizycznie poczuć wydarzenia na ekranie, a Soma Pro rozszerza te doświadczenia o dźwięk przestrzenny i dynamiczne podświetlenie. Oba modele powstały z myślą o użytkownikach, którzy chcą, aby fotel był nie tylko elementem wyposażenia stanowiska, ale również integralną częścią całego doświadczenia.



Ceny i dostępność

Razer Soma Pro: 999.99 USD / 1029.99 EURO MSRP. Produkt dostępny już teraz na stronie Razer.com, w salonach RazerStore oraz u wybranych sprzedawców detalicznych na całym świecie. W zestawie znajduje się przedłużacz USB-C. Zewnętrzny powerbank (20 000 mAh, minimum 45 W, PD 2.0 lub nowszy) oraz zasilacz sieciowy (minimum 45 W, PD 2.0 lub nowszy) nie są dołączone do zestawu.



Razer Soma Sensa HD Haptics: 569.99 USD / 589.99 EURO MSRP. Produkt dostępny już teraz na stronie Razer.com, w salonach RazerStore oraz u wybranych sprzedawców detalicznych na całym świecie. Zewnętrzny powerbank (20 000 mAh, minimum 45 W, PD 2.0 lub nowszy), zasilacz sieciowy (minimum 27 W, PD 2.0 lub nowszy) oraz przedłużacz USB-C nie są dołączone do zestawu.



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źródło: Info Prasowe - Razer