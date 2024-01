DeepCool CH780 - dwukomorowa, panoramiczna obudowa ATX+

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

DeepCool wprowadza na rynek CH780: rewolucyjną dwukomorową panoramiczną obudowę ATX+, zaprojektowaną z myślą o podwyższeniu komfortu grania i korzystania z komputera. Dzięki panoramicznej konstrukcji z wysokiej jakości hartowanego szkła, rozbudowanym możliwościom chłodzenia i szeregowi pozostałych usprawnień, CH780 ma ambicje stać się preferowanym wyborem zarówno dla zaprawionych entuzjastów, jak i zwykłych użytkowników. CH780 to nie tylko obudowa, to naprawdę imponujący przykład wysokiej klasy sprzętu. Kładąc nacisk na piękno i przepływ powietrza bez uszczerbku dla wydajności, ta wysokiej klasy obudowa ATX+ może pochwalić się panoramicznym, szklanym układem dwukomorowym. Konstrukcja CH780 eliminuje słupek A, zapewniając niezakłócony widok z każdej strony głównej komory. Druga komora dyskretnie mieści okablowanie, dyski i zasilacz.







Maksymalna kompatybilność

Format ATX+ zapewnia kompatybilność CH780 z rozległą paletą komponentów. Obsługując płyty główne E-ATX i procesory graficzne o długości do 480 mm, ta obudowa gwarantuje panoramiczną ekspozycję dla Twojego sprzętu. Dwukomorowy układ oznacza montaż montaż GPU jedynie w pozycji pionowej. Zestaw zawiera riser PCI-E oraz mocowanie pionowe dla dodatkowej elastyczności.



Rozbudowane możliwości chłodzenia

Opcji instalacji chłodzenia w CH780 jest całe mnóstwo. Obudowa wspiera do dziewięciu wentylatorów 120/140 mm, a w przypadku najbardziej ekstremalnych konfiguracji możliwe jest zamontowanie czterech wentylatorów 200 mm. CH780 zawiera zestaw wentylatorów 140 mm i może jednocześnie pomieścić do trzech chłodnic 420 mm na górze, na dole i z boku tacki płyty głównej. Modularne szyny wentylatorów sprawiają, że customizacja jest dziecinnie prosta. Wysokość chłodzenia procesora jest ograniczona do 132mm ze względu na wewnętrzną, dwukomorową konstrukcję.



CH780 podnosi jakość życia

DeepCool w przemyślany sposób wprowadził do CH780 ulepszenia poprawiające komfort użytkowania, takie jak odchylane ramię podtrzymujące GPU i aż 26 mm wolnej przestrzeni do zarządzania kablami, co znacznie upraszcza proces budowy. Magnetyczny górny filtr siatkowy utrzymuje kurz z dala od komponentów i gwarantując przy tym łatwość utrzymania komputera w czystości.



Mnogość portów I/O

Panel złącz umieszczono na górze obudowy CH780, zapewniając łatwy i szybki dostęp do najczęściej wykorzystywanych gniazd. Panel wyposażony jest w cztery porty USB 3.0, jeden port USB-C i hybrydowe złącze audio. Nie sposób nie wspomnieć o przycisku zasilania, który też jest w tym miejscu.



Dostępność, gwarancja oraz ceny

Użytkownicy mogą wybierać pomiędzy dwoma dostępnymi kolorami obudowy MORPHEUS: klasyczną czernią lub elegancką bielą tak, aby dopasować wygląd swojego komputera pod całe stanowisko. Obudowa CH780 jest objęta 2-letnią gwarancją i wsparciem technicznym na całym świecie.

Cena MSRP dla CH780 w wersji czarnej wynosi 179.99 Euro, natomiast dla CH780 w wersji białej wynosi 189.99 Euro.

































Źródło: Info Prasowe - DeepCool