NAVITEL R35 - zaawansowany, designerski wideorejestrator

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma NAVITEL wprowadza do oferty nowy model kompaktowego wideorejestratora R35, który nagrywa trasę przejazdu w rozdzielczości Full HD w polu widzenia 135°. Kolorowy wyświetlacz IPS o przekątnej 1.47" pokazuje obraz z kamery na żywo i pozwala dostosować jej położenie. Wbudowany moduł Wi-Fi zapewnia łączność ze smartfonem z aplikacją NAVITEL DVR Center, służącą do zarządzania ustawieniami rejestratora oraz wyświetlania i udostępniania nagrań w Social Mediach. NAVITEL R35 posiada wbudowany G-sensor, tryb parkingowy, złącze USB-C i stabilne mocowanie w postaci taśmy 3M. Rejestrator nagrywa w pętli, nadpisując automatycznie najstarsze pliki, z wyłączeniem chronionych nagrań. Urządzenie obsługuje karty pamięci do 128 GB. Wideorejestrator Navitel R35 dostępny jest w sklepach z elektroniką w cenie SRP 199 PLN.



















Źródło: Info Prasowe - NAVITEL