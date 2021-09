Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

DeepCool MC310 to mysz adresowana do fanów gier FPS i MOBA. Symetryczna, niskoprofilowa obudowa o strukturze plastra miodu ma zapewniać dobrą wentylację dłoni i komfortowe dopasowanie do popularnych typów chwytów - “claw”, “palm” i “fingertip”. Perforowany grzbiet przełożył się także na wagę urządzenia, która wynosi 75 gramów. Lekkość konstrukcji MC310 ma łączyć się z precyzją i szybkością śledzenia. Urządzenie otrzymało sensor o rozdzielczości 12800 DPI, który ma radzić sobie z przyspieszeniami rzędu 20 G. Czułość wskaźnika można regulować poprzez przygotowane przez producenta oprogramowanie. Pozwala ono także na przypisanie nowych funkcji i makr każdemu z siedmiu przycisków, a także na dostosowanie ustawień podświetlenia RGB LED. Na koniec gracz może swoje preferencje zapisać w pamięci urządzenia.







Mysz dla graczy DeepCool MC310 ma gładko sunąć po każdej powierzchni dzięki teflonowym stopkom. Z kolei za niezawodne działanie przez długi czas odpowiadają przełączniki Huano o żywotności do 10 milionów kliknięć. Z komputerem gryzoń łączy się za pomocą przewodu USB, który zabezpieczono tekstylnym oplotem. Gracze, którzy chcieliby nabyć swój egzemplarz, powinni przygotować około 140 PLN i poczekać do października.





Dane techniczne:

- model: MC310

- wymiary: 126 x 68 x 38 mm

- waga: 75 gramów

- przyciski: 7, wszystkie programowalne

- przełączniki: Huano, żywotność do 10 milionów kliknięć

- sensor: optyczny, 12800 DPI

- maks. przyspieszenie: 20 G

- próbkowanie: do 1000 Hz

- interfejs: USB

- przeznaczenie: dla graczy praworęcznych



































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia