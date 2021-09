Western Digital prezentuje dysk WD Red SN700 NVMe SSD

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Western Digital prezentuje urządzenie WD Red SN700 NVMe SSD – niezawodne i szybkie rozwiązanie do cache’owania danych w NAS-ach, które powstało na bazie ogromnego doświadczenia firmy w dziedzinie rozwiązań storage oraz flash. Pozwoli ono na znaczące zwiększenie wydajności urządzeń NAS, wykorzystywanych w firmach z segmentu SMB. Ten potężny nowy SSD został stworzony tak, by bez problemu pracować w środowiskach NAS w modelu 24/7 i sprawnie obsługiwać stale aktywne aplikacje – gwarantując niezrównaną wydajność i niezawodność. Niesamowita responsywnosć i doskonała wydajność I/O są idealne do środowisk, w których jednocześnie pracuje wielu użytkowników i wiele aplikacji, pozwalając tym samym firmom na sprawne obsłużenie najbardziej nawet wymagających projektów i narzędzi, od wirtualizacji, po zaawansowaną pracę grupową.







Jego kompaktowy rozmiar (za sprawą którego urządzenie przypomina listek gumy do żucia) idealnie pasuje do złączy M.2 slot NVMe, które znajdziemy w wielu współczesnych obudowach NAS.



Nowe urządzenia WD Red NVMe SSD dołączają do bogatego portfolio produktów WD Red, w którym znajdziemy już nośniki WD Red HDD oraz WD Red SATA SSD – wszystkie od podstaw zaprojektowane są z myślą o pracy w NAS-ach. Rodzina produktów WD Red SN700 NVMe SSD jest już dostępne w sklepie Western Digital oraz w ofercie wybranych partnerów. Nowe urządzenia objęte są 5-letnią, ograniczoną gwarancją.





Kluczowe cechy WD Red SN700 NVMe SSD:

• Wysoka wydajność – zapewnia wydajność sięgającą 3430 MB/s (modele 500GB oraz 1TB) – czyli ponad 5x wyższą niż sekwencyjny odczyt dysków SATA

• Wysoka niezawodność i trwałość – zoptymalizowany do pracy w urządzeniach NAS w modelu 24/7, oferuje trwałość na poziomie 5100 TBW (model 4TB) by sprawnie obsłużyć stałe cache’owanie danych i cykle zapisu

• Wysoka pojemność – dostępny w wersjach o pojemności od 250 GB do 4 TB, by skutecznie zaspokoić bieżące i przyszłe potrzeby użytkowników



















Źródło: Info Prasowe / WD