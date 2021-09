Turniej Razer Invitational Europe powraca

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Razer ogłosiła dzisiaj, że Razer Invitational – Europe (RI-Europe) powróci już 14 października 2021 roku. Otwarty turniej esportowy jest największym tego typu wydarzeniem w Europie. W tym roku na RI-Europe pojawią się zarówno gry mobilne, jak i komputerowe, co pozwoli jeszcze większej liczbie graczy rywalizować na profesjonalnym poziomie. Po sukcesie turnieju inauguracyjnego w 2020 r., w którym wzięło udział ponad 12 milionów widzów i prawie 50 000 sportowców z 6 krajów w całym regionie, sezon RI-Europe 2021 nadal pozostanie otwarty dla wszystkich graczy z całego regionu bez względu na ich poziom umiejętności. Turniej, który potrwa od 14 października do 7 listopada, rozpocznie się od rywalizacji w mobilną strzelankę na arenie bitewnej - Brawl Stars. Potem nastąpi kilka intensywnych tygodni rywalizacji na PC w Fortnite i Valorant.







Tegoroczna edycja RI-Europe podzielona jest na cztery tygodniowe odcinki z rywalizacją w trzech specjalnie wyselekcjonowanych tytułach. Turnieje rozpoczną się 14 października 2021 r., zaczynając od Brawl Stars na platformach mobilnych; potem zawodnicy zmierzą się w Valorant i Fortnite na PC. W każdym turnieju do 9000 uczestników będzie walczyć o nagrody pieniężne i sprzętowe od Razera i Intela. Zwieńczeniem rywalizacji będzie wielki finał z nagrodami o wartości ponad 20 000 euro w gotówce i sprzęcie. Co tydzień będą się odbywać trzy dni walk turniejowych, z kwalifikacjami i play-offami przez pierwsze dwa dni. Finały będą rozgrywana w każdą niedzielę.



Razer Invitational Season 2020 odniósł ogromny sukces, zdobywając fanów w całej Europie, Azji Południowo-Wschodniej i Ameryce Łacińskiej. Wzięli w nim udział zawodnicy z 22 krajów i prawie 60 000 sportowców, którzy chętnie mierzyli się w rywalizacji na poziomie międzynarodowym. Również publiczność z całego świata wyraziła swoje olbrzymie zainteresowanie - 24 miliony widzów oglądało jak debiutujący esportowcy zmieniają się z nieznanych graczy w znane nazwiska.



Razer Invitational Season 2021 jeszcze bardziej podnosi stawkę wraz z większą liczbą regionów, większą liczbą gier i uczestniczących w turnieju graczy. Po ogromnym sukcesie Razer Invitational w Ameryce Północnej, na Bliskim Wschodzie i Ameryce Łacińskiej, Razer Invitational – Europe 2021 jest teraz czwartym wydarzeniem w kalendarzu Razer Invitational Season 2021.



Rejestracja na RI-Europe 2021 będzie otwarta 28 września. 4 turnieje będą się odbywać od 14 października do 7 listopada 2021 roku. W każdym z turniejów może wziąć udział do 9000 graczy. Aby dowiedzieć się więcej o Razer Invitational – Europe, rejestracji, planie kwalifikacji, kanałach, które można śledzić lub gdzie będzie można oglądać wydarzenie, prosimy odwiedzić oficjalną stronę RI-Europe.















Źródło: Info Prasowe / Razer