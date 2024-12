DeepCool przedstawia ASSASSIN IV VC VISION

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

DeepCool wprowadza na rynek model ASSASSIN IV VC VISION, najnowszy produkt z flagowej serii chłodzeń powietrzem ASSASSIN IV. Ten przełomowy cooler posiada podstawę z komorą parową, wysokiej jakości wskaźnik cyfrowy i wyjątkową wydajność chłodzenia, wyznaczając nowe standardy w technologii chłodzenia powietrzem. ASSASSIN IV VC VISION może poszczycić się komorą parową, która znacznie usprawnia rozpraszanie ciepła, podnosząc wskaźnik Thermal Design Power (TDP) do 300 Wattów. Ten zaawansowany układ zapewnia wydajne odprowadzanie i rozprowadzanie ciepła, utrzymując Twój komputer przy niskich temperaturach nawet przy dużym obciążeniu.







Zaawansowany wyświetlacz

Kolejną wyróżniającą się cechą Assassin IV VC VISION jest nowy, czterosegmentowy wyświetlacz, umożliwiający monitorowanie w czasie rzeczywistym: temperatury procesora, jego wykorzystania, mocy i częstotliwości. Magnetycznie mocowany panel pozwala na łatwą instalację i dostosowanie, dzięki sterowaniu za pomocą oprogramowania DeepCreative i wewenętrznego złącza USB 2.0.



Wizualne alerty dla temperatur

Assassin IV VC VISION posiada kolorowy wskaźnik temperatury w formie podświetlonej ikonki termometra: jest zielony dla temperatur poniżej 80°C, pomarańczowy dla temperatur od 80°C do 90°C i czerwony z migającymi powiadomieniami dla temperatur powyżej 90°C. Zapewnia to ciągłe monitorowanie stanu termicznego systemu chłodzenia. Widzisz, co się dzieje i śpisz spokojnie!



Tryby pracy: cisza oraz wydajność

Z łatwością przełączaj się między trybem cichym i wydajnym, dostosowując chłodzenie do swoich potrzeb. Elegancka konstrukcja i ruchoma ramka wentylatora 120 mm zapewniają niezakłócony prześwit dla wysokoprofilowych pamięci RAM RGB.



Zaawansowane wentylatory

ASSASSIN IV VC VISION, wyposażony w nowoczesne wentylatory z łożyskami Fluid Dynamic Bearings (FDB), zapewnia cichą pracę, niski poziom wibracji i niskie zużycie energii. Wentylatory 140 mm i 120 mm oferują dynamiczne zakresy obrotów i imponujący przepływ powietrza przy minimalnym poziomie hałasu.



Wyjątkowa konstrukcja i łatwa instalacja

ASSASSIN IV VC VISION posiada podstawę z komorą parową, siedem rurek cieplnych i dwie wieże radiatorów, dzięki czemu zapewnia doskonałe rozpraszanie ciepła. Konstrukcja o wysokości 172 mm, magnetyczny panel wyświetlacza i przesuwany wentylator główny zapewniają przyjazną dla użytkownika instalację, bez kolizji z pamięcią RAM.



Szeroka kompatybilność

Dzięki kompatybilności z szeroką gamą nowoczesnych gniazd procesorów AMD i Intel, w tym LGA1851 i AM5, ASSASSIN IV VC VISION jest uniwersalny dla każdej konstrukcji. Wspierane podstawki procesorów:

• Intel: LGA1851/1700/1200/115X/20XX

• AMD: AM5/AM4



Dostępność, gwarancja oraz ceny

Assassin IV VC VISION będzie dostępny najpierw w kolorze czarnym, a później w wersji białej w sieci autoryzowanych sprzedawców i dystrybutorów DeepCool na całym świecie. Jest objęty sześcioletnią gwarancją oraz ogólnoświatową siecią obsługi klienta i wsparcia technicznego DeepCool. Sugerowana cena dla ASSASSIN IV VC Vision, to 139.99 Euro.

































źródło: Info Prasowe - DeepCool