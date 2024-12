Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Wiodący producent akcesoriów do gier Turtle Beach Corporation ogłosił dziś wprowadzenie na rynek swojego najlepszego kontrolera dla fanów gier walki, zarówno tych stających w szranki w turniejach, jak i rekreacyjnych – nowego Turtle Beach® Victrix™ Pro KO™ Leverless Fight Stick. Oficjalnie licencjonowany przez Sony Interactive Entertainment i Microsoft, w pełni konfigurowalny Victrix Pro KO Leverless Fight Stick został zaprojektowany tak, aby pasował do danej platformy i stylu gry każdego fana bijatyk, a także aby zwiększyć możliwości wykonywania spektakularnych combosów. Przełączniki Cherry MX Speed Silver RGB z możliwością wymiany na zasadzie hot-swap, konfigurowalne oświetlenie RGB, zdejmowana aluminiowa płyta górna i do 16 ruchomych i mapowalnych przycisków sprawiają, że konstrukcja jakości premium tego kontrolera do walki przekracza najwyższe standardy, a wyróżniające się funkcje i komponenty łączą się, aby zapewnić niezrównane wrażenia z bijatyk.







Victrix Pro KO Leverless Fight Stick do PlayStation® jest kompatybilny z konsolami PS5® i PS4® oraz komputerami z systemem Windows 10/11, podczas gdy wersja Designed for Xbox jest kompatybilna z konsolami Xbox Series X|S, Xbox One i komputerami z systemem Windows 10/11. Victrix Pro KO Leverless Fight Stick jest już dostępny na stronach www.victrixpro.com i www.turtlebeach.com, w rekomendowanej cenie 249.99 USD.



Zaprojektowany dla graczy, którzy wymagają szybkości, dokładności i niezawodności, Victrix Pro KO Leverless Fight Stick jest wyposażony w wymienialne na zasadzie hot-swap przełączniki Cherry MX Speed Silver RGB, aby zapewnić precyzję i responsywność każdego uderzenia, szczególnie w kluczowych momentach rozgrywki. 16 ruchomych oraz mapowalnych przycisków i przełączników jest trwałych i zaprojektowanych tak, aby zapewniać błyskawiczne czasy reakcji niezbędne do uzyskania przewagi potrzebnej do zdominowania przeciwników. Konfigurowalne oświetlenie RGB z milionami kombinacji kolorów można również ustawić za pomocą aplikacji Victrix Control Hub. Transport sprzętu stał się łatwy dzięki idealnemu rozmiarowi nowego Victrix Pro KO Leverless Fight Stick. Dodatkowo gracze skorzystają również z wbudowanego schowka na przełączniki, nasadki przycisków, pierścienie świetlne i osłony przycisków, noszenie go przy sobie na całodniowych wydarzeniach jest także niezwykle łatwe dzięki możliwości dodania paska lub uchwytu.



Podczas intensywnych sesji gier gracze mogą wykorzystać przełącznik blokady turniejowej Victrix Pro KO Leverless Fight Stick, aby wyłączyć przyciski systemowe, zapobiegając niepożądanym dyskwalifikacjom. Ponadto oplot kabla USB ma również mechanizm blokujący, aby zapobiec przypadkowemu odłączeniu skutkującemu dyskwalifikacją. Dla fanów modyfikacji i i personalizacji, Victrix Pro KO Leverless Fight Stick ma zdejmowaną aluminiową płytę górną, aby zajrzeć pod maskę w celu dostosowania. Niezależnie od tego, czy dostosowujesz położenie przycisków, czy zmieniasz preferowane przełączniki, Victrix Pro KO Leverless Fight Stick ułatwia dostosowanie go do zmieniających się potrzeb graczy. Przygotuj się na rywalizację na poziomie profesjonalnym z Victrix Pro KO Leverless Fight Stick. Stworzona dla graczy, którzy wymagają tego, co najlepsze. Czas podnieść poziom wrażeń z gry na wyższy poziom i pokonać wrogów.