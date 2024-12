Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Zima to czas, kiedy motocykle odpoczywają w garażach, a ich właściciele z utęsknieniem wyczekują pierwszych ciepłych dni, by znów ruszyć w trasę. Mimo to, pasja do dwóch kółek nie musi czekać na wiosnę – święta Bożego Narodzenia mogą być idealnym czasem, by przygotować się na kolejny sezon. Jednym z najlepszych prezentów, jakie motocyklista może znaleźć pod choinką, jest nowa kamera motocyklowa Mio MiVue M820WD – niezawodny towarzysz każdej podróży na dwóch kółkach. Wyjątkową funkcjonalność w kamerze Mio MiVue M820WD zapewnia inteligentny tryb parkingowy, który włącza się automatycznie po wyłączeniu silnika motocykla i posiada zabezpieczenie przed rozładowaniem akumulatora.







Użytkownik ma do wyboru trzy opcje: pełny monitoring z detekcją ruchu i kolizji (Smart Mode), nagrywanie wideo w trybie time-lapse (Parking Lapse) lub energooszczędny tryb pasywny, który rejestruje tylko zdarzenia związane z kolizją. Czujnik wstrząsów dodatkowo zabezpiecza kluczowe nagrania w przypadku kolizji, chroniąc je przed przypadkowym nadpisaniem.



Nocne nagrania najwyższej jakości

Obydwie kamery zestawu Mio MiVue M820WD zostały wyposażone w funkcję HDR, która znacząco poprawia jakość nagrań. Funkcja ta umożliwia precyzyjne rejestrowanie detali, takich jak tablice rejestracyjne, w każdych warunkach oświetleniowych – zarówno w ostrym słońcu, jak i podczas nocnej jazdy. Technologia HDR zapewnia lepszą równowagę między jasnymi i ciemnymi obszarami obrazu, eliminując problem prześwietleń i niedoświetleń. Dodatkowo, dla entuzjastów podróży kamerę Mio MiVue M820WD, jako jedyną na rynku, wyposażono w unikalną funkcję Film Trip Lapse. Opcja ta pozwala przekształcić długie trasy w dynamiczne, skrócone filmy, zapisując jedną klatkę na sekundę. Dzięki temu dwugodzinna jazda zostaje zamieniona w 8-minutowy, płynny materiał wideo, idealny do udostępnienia w mediach społecznościowych. Takie rozwiązanie jest doskonałe dla osób chcących zachować wspomnienia ze swoich podróży w kreatywnej, kompaktowej formie.



Sokole oko motocyklisty

Kamera Mio MiVue M820WD oferuje najwyższą jakość obrazu dzięki technologii Mio Night Vision Pro oraz sensorowi STARVIS CMOS firmy Sony. Dzięki temu nagrania cechują się wyjątkową szczegółowością, wyrazistymi kolorami i wysokim kontrastem, nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Dodatkowo w kamerze MiVue M820WD zastosowano trwałe, szklane soczewki oraz szeroką przysłonę, które gwarantują płynność obrazu oraz doskonałą widoczność nocą i w zmiennym świetle.



Wyjątkowa odporność na trudne warunki

Mio MiVue M820WD wyróżnia się także wyjątkową trwałością i niezawodnością. Obudowa urządzenia spełnia normę IP67, zapewniając pełną wodoodporność. Bez względu na pogodę czy warunki terenowe, kamera pozostaje gotowa do pracy. Wbudowany moduł GPS odbiera sygnały z pięciu satelitów, co gwarantuje precyzyjne dane lokalizacyjne i możliwość szczegółowej analizy trasy.



Możliwości aplikacji

Wygodnym i ciekawym uzupełnieniem kamery Mio MiVue M820WD jest dedykowana aplikacja MiVue Pro, umożliwiająca podgląd wideo na żywo, tworzenie kopii zapasowych oraz łatwą aktualizację oprogramowania. Kamera włącza się automatycznie po uruchomieniu silnika motocykla, co eliminuje potrzebę ręcznej obsługi.



Mio MiVue M820WD można kupić w cenie 1149 PLN.

















źródło: Info Prasowe - MiTAC