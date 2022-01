Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Deepcool CK500 to obudowa midi-tower z pełnym panelem frontowym. Producent nie zapomniał jednak o wentylacji. Schowane za filtrem przeciwkurzowym przednie śmigło o średnicy 140 mm może zasysać powietrze poprzez długie, boczne szczeliny. Ciąg wentylacyjny uzupełnia tylny wentylator (140 mm), który wypompowuje podgrzane powietrze poza obudowę. A wewnątrz jest dość miejsca na topowe komponenty, w tym płyty główne E-ATX. Deepcool CK500 pozwala na montaż coolerów CPU o wysokości 175 mm i kart graficznych o długości do 380 mm. W standardzie producent dokłada podpórkę dla ciężkich GPU, aby te nie odkształcały się z czasem. Jednocześnie nadal jest miejsce na dodatkowe wentylatory i chłodnice cieczy. Zapaleńcy mogą zamontować łącznie sześć śmigieł o średnicy 120 mm lub maksymalnie pięć 140-milimetrowych.







Fani chłodzeń wodnych mają miejsce na trzy chłodnice, z których przednia może mieć 360 mm, górna 280 mm, a tylna 140 mm. Standardem jest siedem slotów na karty PCIe oraz cztery zatoki na dyski, z których dwie pozwalają na montaż modeli 3.5”, a kolejne dwie przewidziano na nośniki 2.5”. Całości dopełniają filtry przeciwkurzowe, beznarzędziowy montaż oraz panel I/O, który oferuje dwa porty USB 3.0, jeden USB 3.1 typu C oraz gniazdo audio typu combo.



Zbliżoną funkcjonalność otrzymają osoby, które wybiorą obudowę Deepcool CK560. W tym przypadku przycisk RESET został zastąpiony przez LED, niezbędny do sterowania podświetleniem zamontowanych wentylatorów. Model CK560 dysponuje czterema fabrycznymi śmigłami, z których trzy frontowe mają 120 milimetrów średnicy i iluminację ARGB LED. Można ją podziwiać poprzez perforowaną, przednią ściankę. Z kolei pozostałe podzespoły można podziwiać w obu modelach dzięki dużym, szklanym oknom.



Obudowy Deepcool CK500 i CK560 zostały wykonane ze stali SPCC, tworzyw sztucznych i hartowanego szkła. Każda z nich waży około ośmiu kilogramów. Użytkownicy mogą wybrać spośród dwóch wersji kolorystycznych - czarnej (CK500 i CK560) oraz białej (CK500WH, CK560WH). Do sklepów obudowy trafią w ciągu kilku najbliższych tygodni. Za obudowę Deepcool CK500/CK500WH trzeba będzie zapłacić około 360 PLN, zaś za CK560/CK560WH około 450 PLN.





Dane techniczne:

• model: CK500, CK500WH, CK560, CK560WH

• format: midi tower

• wymiary: 456 x 230 x 471

• materiał: stal SPCC, hartowane szkło, ABS

• waga: ok. 8 kg

• obsługiwane formaty płyt głównych: m-ATX, m-ITX, ATX, E-ATX

• maks. wysokość chłodzenia CPU: 175 mm

• maks. długość karty graficznej: 380

• maks. długość zasilacza: 160 mm

• liczba slotów rozszerzeń PCI-E: 7

• liczba zatok 2.5”: 2

• liczba zatok 3.5”: 2

• zainstalowane wentylatory:

- CK500/CK500WH: 1 x 140 mm z przodu i 1 x 140 mm z tyłu

- CK560/CK560WH: 3 x 120 mm z ARGB LED z przodu i 1 x 140 mm z tyłu

• miejsca na dodatkowe wentylatory:

- 3 x 120 mm lub 2 x 140 mm z przodu

- 2 x 120/140 mm na górze

- 1 x 120/140 mm z tyłu

• możliwość instalacji chłodzenia wodnego: tak

- do 360 mm z przodu

- do 280 mm na górze

- do 140 mm z tyłu

• wyprowadzone złącza:

- 2 x USB 3.0

- 1 x USB 3.1 typu C

- 1 x audio typu combo





































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia