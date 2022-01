Omikron wykorzystany w kampanii phishingowej

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Oszuści odkryli nowy sposób na wykorzystanie Omikrona - dominującą obecnie odmianę koronawirusa. Spamerzy wysyłają fałszywe wiadomości e-mail, które promują suplementy diety obniżające poziom cukrzycy. Osoby z chorobami przewlekłymi, w tym cukrzycą, są narażone na wystąpienie poważnych powikłań w wyniku infekcji wirusem COVID-19. Cyberprzestępcy doskonale wiedzą jak wykorzystać typowe schorzenia, aby nakłonić ludzi do przekazania danych karty kredytowej lub innych wrażliwych informacji. Badacze Bitdefeneder Anti-spam zauważyli rozprzestrzeniającą się falę fałszywych informacji promujących suplementy diety dostępne bez recepty, które pomagają obniżyć poziom cukru we krwi u pacjentów cierpiących na cukrzycę.







Dziewięćdziesiąt sześć procent e-maili pochodzi z tureckich adresów IP. Spamerzy po raz kolejny wykorzystują kryzys zdrowotny, atakując osoby podatne na infekcję nowym wariantem koronawirusa.



„Wariant Omikron jest mniej więcej dwa razy bardziej zakaźny niż poprzednie mutacje wirusa, a także cechuje się 60 procent większą przenośnością. Co gorsza, badania pokazują, że osoby z cukrzycą są bardziej narażone na poważne komplikacje, nawet jeśli są zaszczepione…” – czytamy w oszukańczym e-mailu. „Na szczęście możesz uchronić się przed tym nowym śmiercionośnym wariantem dzięki temu, zupełnie nowemu raportowi, który możesz pobrać.”



Raport „The Diabetic’s Complete Omicron Protection Guide” zawiera linki do fałszywej witryny farmaceutycznej promującej suplement diety na cukrzycę. Osoby wchodzące w interakcję z fałszywymi witrynami narażają się na utratę danych, środków finansowych, a nawet zdrowia. Oszuści mogą pozyskać cenne informacje z kart kredytowych lub zainstalować na urządzeniu ofiary oprogramowanie szpiegujące. Poza tym istnieje ryzyko, że produkt nigdy nie dotrze lub klient otrzyma fałszywe leki.



Bitdefender udziela sześciu wskazówek, które pozwalają skutecznie ochronić się przed internetowymi oszustami specjalizującymi się w przekrętach związanych z lekami i suplementami diety.

1. Przed zakupem jakichkolwiek „cudownych” pigułek, suplementów skonsultuj się z lekarzem.

2. Dokładnie sprawdź e-mail zwłaszcza pod kątem błędów gramatycznych, literówek. Z dużą ostrożnością podchodź do atrakcyjnych ofert i tzw. super okazji.

3. Zachowaj ostrożność wobec reklam lub ofert otrzymywanych za pośrednictwem poczty e-mail lub mediów społecznościowych.

4. Nigdy nie otwieraj linków z podejrzanych wiadomości e-mail ani załączonych plików, ponieważ mogą one doprowadzić do instalacji złośliwego oprogramowania.

5. Nigdy nie kupuj leków lub suplementów w aptekach internetowych, jeśli nie możesz zweryfikować ich legalności.

6. Korzystaj z antywirusów z technologiami chroniącymi przed phishingiem i złośliwym oprogramowaniem.















Źródło: Info Prasowe / Bitdefender