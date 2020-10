Delock wprowadza adapter USB-C do LAN 5 Gbps

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Jeden gigabit - kiedyś zawrotna prędkość, dziś standard, który nie robi już wrażenia. Dla wielu użytkowników jest to już zbyt mało. Z myślą o takich osobach firma Delock przygotowała adapter LAN, który pozwala na transfer z prędkością do 5 Gbps. Delock 66088 to łatwy sposób na rozbudowę laptopa lub komputera PC o szybką kartę sieciową. Sprzęt jest wyposażony w interfejs USB 3.1 Gen 1 z wtyczką typu C. Jest on zgodny także z portami Thunderbolt 3, stosowanymi m.in. w MacBookach. Adapter pozwala na przesył danych z prędkością do 5 Gigabitów przy użyciu konwencjonalnego okablowania. Obsługiwane są także wolniejsze protokoły, a prędkość transferu jest dobierana automatycznie.







Użytkownik karty Delock 66088 nie musi też zaprzątać sobie głowy układami żył w przewodach. Dzięki funkcji Auto MDI-X, sprzęt automatycznie wykrywa jaki przewód został podłączony - prosty czy krosowany. Na liście funkcji nie zabrakło sterowania przepływem w trybie pełnego dupleksu oraz sterowania przepływem wstecz (tzw. back pressure) podczas pracy w trybie połowicznego dupleksu.

Prezentowany adapter sieciowy obsługuje ramki Jumbo 16k oraz protokół 802.1Q, pozwalając na korzystanie z wirtualnych sieci LAN (VLAN). Całość zamknięto w czarnej, metalowej obudowie i zaopatrzono w diody LED sygnalizujące nawiązanie połączenia i aktywność karty sieciowej.

Osoby zainteresowane zakupem adaptera USB-C do 5 Gbit LAN Delock 66088 już niebawem znajdą go w polskich sklepach. Jego cena będzie oscylowała w okolicach 400 zł.





Dane techniczne - model 66088:

• wymiary (D x S x W): ok. 67 x 39.2 x 21.3 mm

• złącza:

- 1 x USB-C (USB 3.1 Gen 1)

- 1 x 5 Gbps LAN (RJ45)

• chipset: Aquantia AQC111U

• zgodność ze standardami:

- 802.3u: 100BASE-TX - do 100 Mbps full/half duplex

- 802.3ab: 1000BASE-T - do 1 Gbps full/half duplex

- 802.3bz: 5GBASE-T - do 5 Gbps full/half duplex

- 802.1Q Virtual LAN (VLAN)

• obsługa Auto MDI-X (automatyczne wykrywanie standardowego lub skrosowanego kabla sieciowego)

• obsługa sterowania przepływem 802.3 w trybie full/half duplex

• obsługa ramek Jumbo 16k

• Wymagania systemowe:

- Linux Kernel 4.10 lub nowszy

- Mac OS 10.10 lub nowszy

- Windows 7/8.1/10

- Urządzenie z wolnym portem USB-C lub Thunderbolt 3













Źródło: Info Prasowe / EntryMedia