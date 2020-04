Delock wprowadza spiralny kabel HDMI 4K

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Kabel HDMI Delock 84967 to propozycja dla tych, którzy na równi z jakością obrazu cenią sobie ład wśród okablowania. Przewód niemieckiego producenta wyróżnia się spiralną konstrukcją. Pozwala ona na rozciągnięcie go na taką długość, jaka jest potrzebna w danej chwili, w zakresie od 40 do 150 cm. Osoby, które szukają elastycznego przewodu, aby połączyć laptop z zewnętrznym monitorem czy telewizor z kinem domowym, powinny więc być zadowolone. Oprócz ułatwiającej utrzymanie porządku konstrukcji przewód HDMI Delock 84967 ma oferować wysoką jakość wykonania. Producent chwali się potrójnym ekranowaniem, pozłacanymi stykami i miedzianym przewodnikiem.







Kabel obsługuje transmisję w jakości 4K60 oraz technologie takie jak: HDR, Dolby TrueHD i DTS-HD Master Audio. Wspierane są także wysokie częstotliwości odświeżania i sterowanie z wykorzystaniem standardu CEC 2.0.



Kabel HDMI Delock 84967 pojawi się w sprzedaży w ciągu kilku najbliższych tygodni. Producent wycenił go na około 50 PLN.













Źródło: Info Prasowe / Entrymedia