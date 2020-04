ASUS Republic of Gamers Zephyrus Duo 15

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma ASUS Republic of Gamers (ROG) zaprezentowała rewolucyjnego laptopa ROG Zephyrus Duo 15, który oferuje dwa ekrany w ultrasmukłej obudowie, udostępniając całkiem nowy poziom wszechstronności w segmencie laptopów gamingowych klasy premium. W celu zapewnienia zwiększonego poziomu produktywności, przy jednoczesnej mobilności, w laptopie Zephyrus Duo 15 zastosowano dwa ekrany z rozwiązaniem Active Aerodynamic System (AAS) Plus. Dzięki temu ekran dotykowy o pełnej szerokości ROG ScreenPad Plus jest integralną częścią układu chłodzenia.







System AAS Plus zwiększa nachylenie laptopa do góry, a dodatkowy ekran również unosi się dla zagwarantowania wysokiego komfortu korzystania, jednocześnie udostępniając duży wlot ulepszający cyrkulację powietrza wewnątrz laptopa. Tak rozbudowany układ chłodzenia w Zephyrus Duo 15 sprawia, że ten rewolucyjny laptop gamingowy z dwoma ekranami zapewnia wystarczającą wydajność odprowadzania ciepła do zastosowania superwydajnego procesora.



Po otwarciu laptopa ROG ScreenPad Plus jest podnoszony pod kątem 13° dla zagwarantowania komfortu podczas oglądania i korzystania z ekranu dotykowego. Sam ruch podnoszenia przebiega bardzo płynnie za pośrednictwem dostosowanego zawiasu, który stopniowo unosi ekrany w celu uniknięcia ich uszkodzenia. Aby zapobiec stykaniu się ze sobą ekranów podczas otwierania pokrywy, zawias został wyposażony w zaokrąglone suwaki, które opóźniają ruch drugiego ekranu.



14.1-calowa matryca zintegrowana w laptopie ROG Zephyrus Duo 15 to największy dodatkowy wyświetlacz, jaki kiedykolwiek został zamontowany w laptopie gamingowym oferowanym w masowej produkcji. Zastosowana matryca IPS gwarantuje szeroki kąt oglądania na całej szerokości obudowy, natomiast rozdzielczość 3840 x 1100 przekłada się na wysoką gęstość pikseli, która zapewnia bogaty w detale obraz, wysoką ostrość wyświetlanego tekstu, a także płynne animacje przy częstotliwości odświeżania 60 Hz.



Firma ROG ściśle współpracuje z czołowymi developerami gier, jak np. Techland, dla zoptymalizowania gier typu AAA, takich jak nadchodzące Dying Light 2. Ekrany czatu w rozgrywce „co-op” są bardzo praktycznie umieszczane na wyświetlaczu ScreenPad Plus dla wygody, a ponadto dodane zostają dotykowo uruchamiane przyciski do wygodnego przełączania pomiędzy elementami inwentarza i questami. Dzięki współpracy z firmą Overwolf gracze będą mogli także pobierać aplikacje do takich gier jak League of Legends, Fortnite i CS:GO, aby przeglądać statystyki w czasie rzeczywistym, tworzyć rekomendacje i wykonywać inne czynności – w pełni wykorzystując przy tym korzyści oferowane przez system z kilkoma ekranami.



Wyświetlacz najwyższej klasy wymaga doskonałej karty graficznej, która dotrzyma mu kroku. Nowa karta NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER sprawia, że wszystko jest wyświetlane szybko i płynnie. Dzięki zaawansowanemu chłodzeniu oraz technologii ROG Boost ta karta graficzna jest w stanie osiągać szczytowe częstotliwości taktowania zegara na poziomie dochodzącym do 1330 MHz w trybie Turbo.



Rewolucyjna architektura Turing wykorzystywana w serii kart graficznych GeForce RTX pozwala na uzyskanie niesamowitego realizmu. Niewiarygodnie realistyczne oświetlenie, cienie oraz odblaski są renderowane z wysoką szybkością za pomocą udoskonalonych rdzeni CUDA do programowalnego cieniowania, rdzeni RT do ray tracingu w czasie rzeczywistym, a także rdzeni Tensor do przetwarzania AI. Te wszechstronne rdzenie mogą również przyspieszać zadania, takie jak przetwarzanie obrazu, tworzenie modeli 3D oraz deep learning.























Źródło: Info Prasowe / ASUS