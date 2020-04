Inteligentna wtyczka Tenda SP6 Beli

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Tenda SP6 Beli to inteligentna wtyczka Wi-Fi. Może ona włączać i wyłączać elektronikę z dowolnego miejsca za pomocą aplikacji Beli na smartfona. Możesz stworzyć harmonogram, kiedy wtyczka ma włączyć lub wyłączyć dane urządzenie za pomocą jednego kliknięcia. SP6 współpracuje bezpośrednio z Amazon Alexa i Asystentem Google, dzięki czemu pozwala na głosowe zarządzanie sprzętami. Niezależnie od tego, czy odpoczywasz na kanapie, czy spędzasz wolny czas na świeżym powietrzu, aplikacja zapewnia pełny dostęp do sieci domowej, dzięki czemu możesz zarządzać domem bezpośrednio z telefonu komórkowego.







Zachowaj kontrolę, tworząc plan zasilania. Niezależnie od tego czy wyłączasz światło na werandzie o świcie, czy ponownie włączasz światło o zmroku, to Ty ustalasz zasady. Funkcja timera pozwala wyłączyć urządzenie w ustalonym czasie, zmniejszając zagrożenia spowodowane długotrwałym działaniem urządzeń takich jak grzejniki lub ładowarki.



Każda inteligentna wtyczka jest kompatybilna zarówno z Amazon Alexa, jak i Asystentem Google, dzięki czemu możesz zarządzać swoimi urządzeniami elektronicznymi z dowolnego miejsca, gdzie Alexa i Google są w zasięgu.



Opuszczasz dom na dłuższy czas? Po prostu ustaw wtyczkę na tryb “Away”, a ta losowo będzie aktywować i dezaktywować podłączone urządzenia oświetleniowe, dzięki czemu sprawia wrażenie, że ktoś jest w domu.



Wtyczka Tenda SP6 Beli będzie dostępna w sprzedaży w kwietniu 2020 roku.

















Źródło: Info Prasowe / Tenda