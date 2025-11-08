Divoom Times Frame - Futurystyczna Ramka multimedialna

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Divoom prezentuje swoje najnowsze dzieło – Times Frame. To nie jest zwykła, cyfrowa ramka na zdjęcia, to futurystyczne centrum informacji, sztuki pikselowej i personalizacji, które wnosi powiew świeżości do każdego wnętrza, od domowego biura po nowoczesny salon. Divoom Times Frame wyróżnia się na tle konkurencji dzięki swojemu 10.1-calowemu, półprzezroczystemu wyświetlaczowi IPS. Ta innowacyjna technologia sprawia, że wyświetlane obrazy, animacje i informacje wydają się unosić w powietrzu, tworząc niezwykły, futurystyczny efekt. To idealne połączenie funkcjonalności i estetyki, które przyciąga wzrok i nadaje wnętrzu niepowtarzalny charakter. Times Frame to także brama do świata sztuki pikselowej. Dzięki dedykowanej aplikacji Divoom, użytkownicy mają dostęp do ogromnej, stale rosnącej biblioteki gotowych animacji, zegarów i widgetów, stworzonych przez społeczność artystów z całego świata. Co więcej, aplikacja pozwala na tworzenie własnych, unikalnych projektów, dając nieograniczone możliwości personalizacji.







Inteligentne Funkcje i Łączność - Twoje Osobiste Centrum Dowodzenia

Divoom Times Frame to nie tylko piękny gadżet, ale także potężne narzędzie do organizacji i monitorowania. Dzięki łączności Wi-Fi, ramka może wyświetlać w czasie rzeczywistym najważniejsze informacje, takie jak:

- Notowania giełdowe

- Prognoza pogody na kolejne dni

- Powiadomienia z mediów społecznościowych

- Kalendarz i odliczanie do ważnych dat

- Komunikacja i wiele innych .



Times Frame oferuje ponad 300 gotowych presetów zegarów, które można dowolnie modyfikować, a także 64 GB wbudowanej pamięci na ulubione zdjęcia i animacje. To idealne rozwiązanie dla każdego, kto ceni sobie personalizację i chce mieć najważniejsze informacje zawsze pod ręką.



Design i Dostępność

Times Frame to nie tylko zaawansowana technologia, ale także wyjątkowy design. Ramka została wykonana z wysokiej jakości materiałów, a jej minimalistyczna estetyka doskonale komponuje się z każdym wnętrzem. Dostępna w kilku wariantach kolorystycznych, pozwala na dopasowanie do indywidualnych preferencji. Intuicyjne pokrętła do sterowania i konfigurowalne podświetlenie krawędziowe RGB dodają urządzeniu charakteru i funkcjonalności.



Divoom Times Frame trafia właśnie do sprzedaży a jego sugerowana cena detaliczna wynosi 699 PLN.

































źródło: Info Prasowe - MIP