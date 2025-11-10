Elgato wprowadza na rynek Stream Deck Mini - Discord Edition

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Elgato, marka należąca do CORSAIR, zaprezentowała dziś Stream Deck Mini: Discord Edition, dostępne wyłącznie u wybranych sprzedawców detalicznych na całym świecie. Urządzenie o charakterystycznym wyglądzie Discorda zapewnia użytkownikom natychmiastową, dotykową kontrolę nad mikrofonami, soundboardami i innymi funkcjami aplikacji. Sześć w pełni konfigurowalnych klawiszy pozwala rozszerzyć możliwości urządzenia poza Discord, na muzykę i gry, z dostępem do setek wtyczek w Elgato Marketplace. Każda edycja specjalna ma fabrycznie zainstalowane podstawowe akcje Discord i obejmuje bezpłatny miesiąc Nitro, który odblokowuje dodatkowe funkcje w aplikacji. Dla milionów codziennych użytkowników Discorda Stream Deck oferuje nowe, potężne sposoby komunikacji, rozrywki i wspólnego spędzania czasu, jednocześnie ożywiając ich stanowiska pracy i zabawy.







Discord od środka i na zewnątrz

Aby stworzyć tę specjalną edycję, Elgato połączyło swoją kultową technologię Stream Deck z odrobiną magii Discorda. Od znanego symbolu Clyde’a po cyfrowe ikony na klawiszach — każdy szczegół został zaprojektowany z myślą o stałych użytkownikach Discorda. Efektem jest Stream Deck Mini, który przenosi zabawny i rozpoznawalny wygląd Discorda prosto na pulpit. Oprócz wyglądu urządzenie oferuje wbudowaną integrację z Discordem, zapewniając użytkownikom pełną kontrolę nad aplikacją za pomocą jednego przycisku, nawet gdy działa ona w tle. Dzięki klawiszom przypisanym do podstawowych funkcji — takich jak wyciszanie mikrofonu, włączanie kamery czy dołączanie do czatu głosowego — akcje Discord są zawsze dostępne natychmiast. Ekrany, gry i efekty dźwiękowe można udostępniać w danej chwili, bez konieczności przełączania się między oknami. Dynamiczne ikony pokazują, kto aktualnie mówi, oraz wyświetlają powiadomienia i aktualizacje serwerów w czasie rzeczywistym. Niezależnie od sposobu użytkowania Stream Deck daje pełną moc Discorda na wyciągnięcie ręki.



Przy pierwszym uruchomieniu urządzenie instaluje wstępnie skonfigurowany zestaw Discord z akcjami, ikonami i wtyczkami, dzięki czemu użytkownicy mogą rozpocząć pracę w kilka minut. Jest gotowe do użycia niemal od razu i można je w pełni dostosować w bezpłatnej aplikacji Stream Deck.



Poza Discordem

Choć Stream Deck Mini zaprojektowano z myślą o Discordzie, jego możliwości wykraczają daleko poza jedną aplikację. W Marketplace czekają setki wtyczek i profili do odkrycia, które rozszerzają kontrolę na praktycznie każdy rodzaj pracy i rozrywki. Dla graczy Stream Deck udostępnia zaklęcia i umiejętności w zasięgu ręki, aby akcja nigdy nie ustawała. Streamerzy mogą pozostać skupieni na swojej treści dzięki scenom i poleceniom czatu dostępnych za jednym naciśnięciem. Twórcy usprawniają swoje projekty, wybierając narzędzia jednym kliknięciem w aplikacjach takich jak Photoshop czy DaVinci Resolve. Od muzyki po spotkania na Zoomie — wielozadaniowość staje się szybka i intuicyjna.



Aby w pełni wykorzystać klawisze, użytkownicy mogą organizować akcje w folderach i na stronach, a następnie poruszać się między nimi jednym naciśnięciem. Profile oferują specjalne układy dla aplikacji i przepływów pracy — tak jakby posiadało się kilka Stream Decków w jednym urządzeniu. W ten sposób sześć klawiszy zmienia się w nieskończoną liczbę możliwości.



Korzyści Nitro

Każda edycja specjalna zawiera bezpłatny miesiąc Discord Nitro, który odblokowuje dodatkowe funkcje w aplikacji. Dzięki Nitro użytkownicy mogą przesyłać większe pliki, rozszerzać bibliotekę emoji, streamować w wyższej rozdzielczości i wiele więcej. To najlepsze funkcje Discorda przez cały miesiąc, które dodają jeszcze więcej wartości do już przełomowego urządzenia.



Aktywacja Nitro zajmuje tylko kilka minut. Po zakończeniu konfiguracji użytkownicy zobaczą klawisz Nitro na swoim Stream Deck Mini. Jego naciśnięcie otwiera formularz internetowy z prośbą o podanie adresu e-mail oraz numeru seryjnego znajdującego się na spodzie urządzenia. Po weryfikacji użytkownicy otrzymają wiadomość e-mail z kodem do zrealizowania w aplikacji Discord. Oferta jest dostępna dla nowych subskrybentów oraz osób, które nie korzystały z Nitro w ciągu ostatniego roku. Obowiązują warunki i zasady.



Dostępność

Elgato ułatwia znalezienie Stream Deck Mini: Discord Edition dzięki interaktywnej mapie sklepów. Klienci mogą wyszukiwać według adresu lub kraju, bądź użyć swojej bieżącej lokalizacji, aby zobaczyć najbliższe punkty sprzedaży. Mapa wyświetla także oferty online uczestniczących sprzedawców. Produkt dostępny jest w ponad 25 krajach w regionach Ameryk, EMEA i APAC. Fani Discorda mogą nabyć swoją edycję specjalną w sklepie lub online, do wyczerpania zapasów.



























źródło: Info Prasowe - CORSAIR