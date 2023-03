Dołącz do drużyny smoka MSI i przedłuż gwarancję swojego laptopa

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

MSI zaprezentowało w tym roku najnowszą linię laptopów wyposażonych w karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 40 oraz procesory Intel Core HX 13. generacji. Wśród zaprezentowanych urządzeń znalazły się m.in. gamingowe jednostki Titan GT77HX 13V, Raider GE78HX 13V oraz Vector GP77 13V. Najnowsze laptopy wykorzystują architekturę NVIDIA Ada Lovelance, która w znaczącym stopniu wpływa na osiągi i sprawność energetyczną. Z kolei procesory Intela 13. generacji, za sprawą większej liczby rdzeni i przyspieszeniu częstotliwości pracy w trybie turbo, zdecydowanie zwiększają wydajność pracy.







MSI wystartowało z nową promocją – ’’Dołącz do drużyny smoka’’, której ambasadorką jest polska aktorka i influencerka – Klaudia Halejcio. Osoby, które zdecydują się na zakup sprzętu MSI mogą liczyć na rok dodatkowej gwarancji oraz cenne gadżety marki. Łączna wartość nagród może osiągnąć nawet 1 000 zł. Do zgarnięcia są m.in. słuchawki, myszki, torby oraz plecaki. Promocją objęte są wybrane modele laptopów MSI, w tym wcześniej wspomniane najnowsze gamingowe urządzenia z serii Titan, Raider oraz Vector, jak również notebooki z rodziny Business and Productivity. Wśród nich znajdziemy takie ciekawe propozycje jak Summit E14 Flip Evo z ekranem odchylanym w zakresie 360°, wyjątkowo lekki Prestige 15 czy wszechstronny do pracy biurowej i nauki Modern 14. Aby wziąć udział w promocji należy zarejestrować swój nowo zakupiony produkt na stronie MSI w czasie trwania promocji czyli do 29 marca. Więcej szczegółów na Dedykowanej Stronie oraz w Regulaminie.



Dodatkowo MSI z okazji premiery swoich najnowszych gamingowych laptopów z kartami graficznymi z serii NVIDIA GeForce RTX 40 zorganizowało akcję promocyjną, w której rozdaje doładowania do platformy Steam. Zgarnąć można kody o łącznej wartości nawet 100 USD! Promocja trwa do 30 kwietnia, a więcej szczegółów można znaleźć TUTAJ.





















Źródło: Info Prasowe / MSI