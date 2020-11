Dwa nowe monitory gamingowe Philips z linii E

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Philips prezentuje dwa nowe monitory z rodziny E – 242E1GAEZ i 272E1GAEZ. To nowe wersje urządzeń 242E1GAJ i 272E1GAJ wyposażone dodatkowo w regulację wysokości stopy. Urządzenia o uniwersalnym wzornictwie są rozwiązaniem dla osób, które cenią zarówno gamingowe możliwości, jak i stonowany wygląd. Przekątne monitorów wynoszą odpowiednio 24 i 27 cali. Oba urządzenia wyposażono w matryce VA o rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 px) i proporcjach 16:9, zapewniające szerokie kąty widzenia (178/178 stopni) i dobre odwzorowanie kolorów. Ponadto częstotliwość odświeżania 144 Hz w połączeniu z niskim input lagiem i czasem reakcji na poziomie 1 ms (MPRT) pozwolą na komfortową grę w tytuły turniejowe.







Technologia AMD FreeSync Premium, w którą wyposażono urządzenia, zapobiegnie efektowi rozrywaniu obrazu. Jest ona aktywna w zakresie odświeżania od 48 do 144 Hz. Oprócz gier, monitory sprawdzą się takżew pracy biurowej, przy obróbce grafik, jaki materiałów wideo. Funkcja SmartContrast, którą wspierają prezentowane modele,wykrywa rodzaj wyświetlanych treści i dostosowuje do nich kolory oraz intensywność podświetlenia. Z kolei Ultra-Wide Color zadba, aby wyświetlane kolory były odpowiednio nasycone.



Minimalistyczny wygląd będzie pasować do większości wystrojów i odpowie na potrzeby użytkowników, którzy preferują uniwersalną, stonowaną stylistykę. Smukłe ramki wyglądają nowocześnie i pozwolą pracować wygodniej z konfiguracjami wielomonitorowymi. Uchwyty na kable na stopkach monitorów pomogą natomiast zachować porządek i bardziej estetyczny wygląd stanowiska. Ergonomię użytkowania obu monitorów zapewnia również regulowana wysokość podstawy.



Funkcje EasyRead, Flicker-Free i LowBlue Mode zadbają o to, by praca była możliwie komfortowa dla naszego wzroku. Zapewnią odpowiednio – obraz bliższy temu, jak przy czytaniu papierowych dokumentów, minimalizację migotania ekranu oraz ograniczenie emisji niebieskiego światła.

Ponadto monitory mają wbudowane głośniki.



Monitor 242E1GAEZ będzie dostępny w sprzedaży w sugerowanej cenie 849 PLN, a za 272E1GAEZ zapłacimy 1073 PLN. Oba urządzenia pojawią się w sklepach pod koniec listopada.



























Źródło: Info Prasowe / Philips