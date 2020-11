Premiera kart graficznych AMD Radeon RX 6800 i 6800 XT

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma AMD właśnie wprowadziła do sprzedaży karty graficzne AMD Radeon RX 6800 i 6800 XT, które zapewniają wprost niebywały skok wydajności względem poprzedniej generacji, niedoścignioną w swojej klasie efektywność energetyczną oraz nowe, niesamowite doznania dla graczy. Te karty graficzne do idealne rozwiązanie dla graczy, którzy chcą wejść w świat rozgrywki w 4K z jak najwyższą liczbą FPS i zaawansowanymi funkcjami graficznymi. W połączeniu z najnowszymi procesorami AMD Ryzen 5000 nowe karty graficzne AMD Radeon RX 6800 i 6800 XT to wybitna platforma dla najbardziej wymagających.







AMD Radeon RX 6800 i 6800 XT są wprowadzone do sprzedaży przez wiodących sprzedawców oraz w wybranych regionach na stronie AMD.com w sugerowanych cenach na poziomie odpowiednio 579 USD oraz 649 USD. Obie te karty są skonstruowane w oparciu o zaawansowaną architekturę AMD RDNA 2, która wprowadza szereg innowacyjnych technik, w tym nowe mechanizmy oszczędzania energii pozwalające zmniejszyć zużycie przez każdą z jednostek obliczeniowych o nawet 30% na cykl. Ponadto wprowadzono także technologię AMD Infinity Cache, która zapewnia 2,4-krotnie lepszą efektywność energetyczną podsystemu pamięci w porównaniu do kart na bazie RDNA i wyłącznie GDDR6.



Jednocześnie Gearbox Publishing i Counterplay Games ogłosiły, że jeszcze dziś dodadzą wsparcie dla raytracingu w formacie DXR 1.1 w grze Godfall dla kart graficznych Radeon. Godfall to gra opracowana na bazie architektury RDNA 2, dzięki czemu oferuje niesłychaną szczegółowość obrazu i znakomitą wydajność na kartach graficznych AMD Radeon z serii RX 6800. Optymalne możliwości zapewni najnowszy sterownik Radeon Software, który zostanie dziś udostępniony.



















Źródło: Info Prasowe / AMD