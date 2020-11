Opera ze Spotify, Apple Music i YouTube w pasku bocznym

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Opera dodaje do swojej przeglądarki szybki dostęp do najpopularniejszych platform streamingowych . Nowa funkcja umożliwia odtwarzanie muzyki ze Spotify, Apple Music czy YouTube Music bezpośrednio z paska bocznego przeglądarki. Co ważne, odtwarzacz w Operze zatrzyma się za każdym kiedy użytkownik odtworzy plik wideo lub pliku audio w karcie przeglądarki, a po zakończeniu automatycznie wznowi odtwarzanie muzyki. Aby odtworzyć, zatrzymać lub pominąć ścieżkę, użytkownicy nie muszą opuszczać karty, z której korzystają w przeglądarce ani nawet otwierać odtwarzacza. Muzykę można kontrolować za pomocą przycisków na klawiaturze komputera lub najeżdżając kursorem na ikonę odtwarzacza w pasku bocznym, co uruchomi mały panel kontrolny.







Absolutni audiofile i i miłośnicy podcastów mogą się zalogować na wszystkich trzech platformach streamingowych i się między nimi przełączać. Każdy, kto nie jest zainteresowany funkcją odtwarzacza, może łatwo ją wyłączyć w ustawieniach przeglądarki.



Na początku tego roku Opera dodała Instagrama i Twittera do paska bocznego, umożliwiając swoim użytkownikom interakcję ze znajomymi i bliskimi bez konieczności opuszczania przeglądarki. Nowa funkcja odtwarzacza zapewnia podobnie bezproblemowe odtwarzanie wszystkim miłośnikom podcastów i muzyki, bez konieczności zarządzania kilkoma urządzeniami, kartami lub aplikacjami.



Deskotopowa wersja Opery jest bezpłatna i można ją pobrać ze strony https://opera.com.







Źródło: Info Prasowe / Opera