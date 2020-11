Sony wprowadza najmniejsze w swojej klasie projektory laserowe

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Sony ogłosiła wprowadzenie do oferty dwóch projektorów laserowych będących najmniejszymi na rynku produktami w swojej klasie. Modele VPL‑PHZ60 (6000 lm) i VPL-PHZ50 (5000 lm) łączą wyjątkową jakość obrazu z uniwersalnością i niezawodnością. Oba urządzenia doskonale sprawdzą się w szerokim wachlarzu zastosowań biurowych, edukacyjnych i rozrywkowych. Wynika to z małych wymiarów i wagi — model VPL-PHZ60 jest najmniejszym1 projektorem laserowym 3LCD WUXGA w swojej klasie. Dzięki szerokiemu zakresowi zmiany osi obiektywu i funkcji inteligentnych ustawień nowe projektory znajdą zastosowanie w małych i średnich klasach oraz salach konferencyjnych, muzeach i przestrzeni publicznej.







Oba projektory wyróżniają się niezrównaną jakością obrazu. Jej uzyskanie umożliwia firmowa technologia Sony „Reality Creation”, wzmacniająca wyrazistość, autentyzm i ekspresję obrazu i tekstu bez zwiększania poziomu zakłóceń cyfrowych w obrazie. Zastosowanie laserowego źródła światła gwarantuje ponadto jasny, żywy obraz i wierne kolory. Dokładna reprodukcja barw to również efekt działania procesora sygnałów, który zwiększa płynność przejść tonalnych.



Projektory VPL-PHZ60 i VPL-PHZ50 zostały zaprojektowane z myślą o uniwersalności i łatwości użycia. Mają lekką, zwartą konstrukcję o wysokości około 10 cm i wadze 7 kg. Łatwo je dostosować do różnych wymagań instalacyjnych, a stonowana stylistyka dyskretnie i harmonijnie wtapia się w otoczenie. Oba modele mają szereg atrakcyjnych i poszukiwanych cech, takich jak obsługa sygnału 4K 30p oraz największy w tej klasie sprzętu zakres zmiany osi obiektywu w pionie, dzięki któremu projektor łatwo jest zamontować pod sufitem.



Unikatowy, opracowany przez Sony system przetwarzania obrazu umożliwił wprowadzenie nowej funkcji „Bright View”. Jest ona przeznaczona do użytku w jasnych miejscach. Zapewnia żywe, dobrze widoczne obrazy z wiernie zachowanym balansem RGB i minimalnym przesunięciem kolorystyki. Analiza poszczególnych pikseli w sygnale wideo i dynamiczna optymalizacja procesu pozwalają zwiększyć kontrast przy zachowaniu prawidłowej reprodukcji barw. Wyświetlany obraz pozostaje jasny i wyraźny nawet w intensywnie oświetlonych pomieszczeniach.



Wizytówką technologii Sony jest trwałość i niezawodność. Użytkownicy projektorów VPL-PHZ60 i VPL‑PHZ50 mogą wybierać tryby projekcji odpowiednio do miejsca instalacji i przewidywanego zastosowania, by uzyskać optymalne działanie, wydłużyć eksploatację urządzenia i zapewnić jego niezawodność. Wstępnie zaprogramowane ustawienia automatycznie zmieniają jakość obrazu, jasność źródła światła i działanie systemu chłodzenia. Adaptowalna funkcja zaawansowanych inteligentnych ustawień upraszcza instalację poprzez dobór najlepszej konfiguracji do warunków pracy projektora.



Rozpoczęcie dostaw projektorów VPL-PHZ60 i VPL-PHZ50 planowane jest na styczeń 2021 roku.



























Źródło: Info Prasowe / SONY