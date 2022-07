Dwa nowe routery AX od FRITZ!

Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 0

Firma AVM, niemiecki producent urządzeń sieciowych, wprowadziła dwa nowe modele routerów AX: FRITZ!Box 7590 AX i FRITZ!Box 7530 AX. Szybkie, wszechstronne routery są kompatybilne ze wszystkimi typami łączy, dzięki wbudowanemu modemowi DSL i portowi gigabit WAN i zapewniają prędkość internetu nawet do 1 Gbit/s. Nowe routery oferują wszystkie główne funkcjonalności ze znanych już w Polsce modeli FRITZ!Box serii 7 i obsługują najnowszą generację sieci bezprzewodowej Wi-Fi 6. Nowy standard łączności Wi-Fi oferuje nie tylko wyższą prędkość poszczególnych połączeń, ale zapewnia także większą wydajność ogólną, ponieważ więcej urządzeń może być obsłużonych jednocześnie bez uszczerbku dla osiąganych transferów. Router FRITZ!Box 7590 AX posiada osiem anten Wi-Fi , które osiągają prędkość Wi-Fi do 2400 Mbit/s w paśmie 5 GHz i 1200 Mbit/s w paśmie 2.4 GHz. Natomiast model FRITZ!Box 7530 AX zapewnia prędkość do 1800 Mbit/s w paśmie 5 GHz (3x3) oraz 600 Mbit/s w paśmie 2.4 GHz (2x2).



Oba modele FRITZ!Box AX są w stanie łatwo obsłużyć równoczesne odtwarzanie mediów strumieniowych w jakości 4K, gry, naukę i pracę zdalną z domu, nie wspominając o aktywności w chmurze i godzinach spotkań online. Dzięki bogatej palecie funkcji nowe FRITZ!Box z nawiązką spełniają oczekiwania wobec współczesnej sieci w cyfrowym domu: najszybsze połączenie z Internetem, sieć Wi-Fi z funkcjami mesh i stacja bazowa DECT do realizacji funkcji Smart Home i obsługi telefonów bezprzewodowych, a także porty dla istniejących telefonów stacjonarnych. Ponadto cztery gigabitowe porty LAN umożliwiają podłączenie wielu urządzeń sieciowych za pomocą kabla ethernetowego, zapewniając im maksymalną szybkość transmisji danych. Zarówno porty LAN, jak i Wi-Fi 6 zapewniają pełną kompatybilność ze starszymi technologiami. Wszechstronny system operacyjny FRITZ!OS oferuje wiele zaawansowanych funkcji sieciowych, takich jak certyfikowany firewall, kontrola rodzicielska, VPN, dostęp Wi-Fi dla gości, a do tego oprogramowanie jest aktualizowane regularne i za darmo.



FRITZ!Box 7590 AX i FRITZ!Box 7530 AX to centrum domowej sieci, realizujące szybki dostęp do Internetu, Wi-Fi, obsługę telefonii i pracy w sieci, a także funkcje inteligentnego domu. Interfejs Wi-Fi routerów wspierający funkcje mesh, zapewnia optymalną jakość połączeń bezprzewodowych wszystkim aplikacjom i urządzeniom w sieci domowej. Routery FRITZ!Box AX polepszą parametry sieci bezprzewodowej także w dużych apartamentach i domach jednorodzinnych nawet w odległych ich zakamarkach, gdzie ze względu na warunki zabudowy dostęp był utrudniony. Wynika to także z faktu, że z siecią Wi-Fi Mesh zbudowaną na bazie routera FRITZ!Box można łatwo zintegrować wzmacniacze FRITZ!Repeater lub adaptery FRITZ!Powerline. Na szczególną uwagę zasługuje połączenie urządzenia FRITZ!Box z nowym wzmacniaczem FRITZ!Repeater 6000, dzięki czemu można zbudować wyjątkowo wydajny zestaw do obsługi sieci mesh z dedykowanym kanałem transmisji pomiędzy routerem, a wzmacniaczem, zapewniający duży zasięg, wysokie transfery i obsługę wielu urządzeń mobilnych jednocześnie.



Główne funkcje FRITZ!Box 7590 AX i 7530 AX:

• Wydajne routery FRITZ!Box dla wszystkich łączy

• FRITZ!Box 7590 AX: 4 x 4 Wi-Fi 6 do 2400 Mbit/s w paśmie 5 GHz oraz 1200 Mbit/s w paśmie 2,4 GHz

• FRITZ!Box 7530 AX: Wi-Fi 6 do 1800 Mbit/s w paśmie 5 GHz (3 x 3) oraz 600 Mbit/s w paśmie 2.4 GHz (2 x 2)

• Cztery gigabitowe porty LAN i gigabitowy port WAN

• Porty USB 3.0 dla drukarek i dysków sieciowych (NAS)

• Centralka telefoniczna do telefonów DECT, IP oraz analogowych

• Baza DECT dla nawet 6 telefonów bezprzewodowych i aplikacji inteligentnego domu Smart Home

• FRITZ!OS: kontrola rodzicielska, serwer multimedialny, dysk sieciowy FRITZ!NAS, dostęp do sieci bezprzewodowej dla gości, usługa MyFRITZ! i inne.

• Dodatkowa wygoda dzięki bezpłatnym aplikacjom, w tym MyFRITZ!App, FRITZ!App Fon, FRITZ!App WLAN i FRITZ!App Smart Home

• Automatyczne aktualizacje

• Sugerowane ceny brutto:

FRITZ!Box 7590 AX: 287 EUR

FRITZ!Box 7530 AX: 176 EUR

• Gwarancja producenta: 5 lat

Źródło: Informacja prasowa