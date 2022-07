Monitor AOC GAMING U28G2XU2

Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 0

Marka czołowego producenta monitorów gamingowych i akcesoriów − AGON by AOC – prezentuje monitor U28G2XU2.To odświeżona wersja modelu U28G2XU, który wyświetla obraz o wysokim odświeżaniu i rozdzielczości. Dzięki zastosowaniu portu HDMI 2.1jest propozycją, która powinna zainteresować graczy konsolowych i PC.

AOC GAMING U28G2XU2to następca modeluU28G2XU.Zamontowano w nim dwa złącza DisplayPort 1.4, a dwa HDMI 2.0 zamieniono na nowszą wersję HDMI 2.1.Dzięki temu ulepszeniu monitor pozwala wykorzystać pełnię możliwości nie tylko najnowszych komputerów, ale też konsol PlayStation 5 oraz Xbox Series X i Series S. Mnogość złącz pozwala wykorzystywać U28G2XU2 jako uniwersalny wyświetlacz, na którym można pracować oraz grać bez przełączania przewodów.



Specyfikacja panelu nie uległa zmianie względem poprzednika. Jest to 28-calowa matryca typu IPS, wyświetlająca obraz o rozdzielczości 3840 x 2160 px przy odświeżeniu 144 Hz.W połączeniu z reakcją pikseli na poziomie 1 ms GtG przekłada się to nie tylko na wyraźny, ale też szczegółowy obraz. Zagęszczenie pikseli na cal kwadratowy w U28G2XU2 wynosi 157. W popularnych modelach 27-calowych o rozdzielczości Full HD, wartość ta jest prawie dwukrotnie niższa(81,6 PPI).



Wysoka częstotliwość odświeżania przy rozdzielczości 4K UHDstaje się coraz lepiej dostępna dla graczy komputerowych. Jest to możliwe dzięki coraz mocniejszym podzespołom oraz technologiom Nvidia DLSS, AMD FSR oraz Intel XeSS. Są to ciągle rozwijane rozwiązania pozwalające zwiększyć liczbę wyświetlanych klatek obrazu w grach bez wyraźnego spadku jakości grafiki.



Tak jak nowe konsole,U28G2XU2 wspiera VRR– technologię dynamicznej zmiany częstotliwości odświeżania. Podobnie jak jej komputerowe rozwinięcia – Adaptive-Synci Nvidia G-Sync Compatible eliminuje ona efekt rozrywania obrazu.

Monitor jest w stanie przyjąć metadane obrazu o wysokiej rozpiętości totalnej, a jego panel jest zgodny ze standardem VESA Display HDR 400.Zastosowano w nim też technologie Flicker Free i Low Blue Light. Pierwsza redukuje efekt migotania obrazu. Druga zmniejsza ilość potencjalnie niekorzystnego światła niebieskiego, które dociera do użytkownika.



AOC GAMING U28G2XU2 wejdzie do sprzedaży w tym miesiącu w sugerowanej cenie detalicznej 3579 PLN.







Źródło: AOC