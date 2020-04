EA i Respawn - daty turnieju sieciowego Apex Legends Global Series

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) i Respawn Entertainment ogłosiły dzisiaj, że terminy 5. i 6. finału turniejów sieciowych Apex Legends Global Series zostały przesunięte o jeden dzień wcześniej. Turnieje odbędą się odpowiednio w dniach 2-3 maja oraz 30-31 maja, w celu lepszego dopasowania harmonogramów zawodników, a także dostępności widzów. Kolejne wydarzenie, 4. turniej sieciowy, rozpocznie się zgodnie z planem w najbliższą sobotę 18 kwietnia i zakończy w poniedziałek 20 kwietnia, a rywalizację będzie można śledzić na kanałach Apex Legends na Twitchu i YouTube.







Apex Legends Global Series odnotowuje znaczący wzrost oglądalności. W zaledwie 14 dni, pomiędzy 2. a 3. turniejem sieciowym, potrajając swoją średnią minutową widownię (na Twitchu oraz YouTube). Udało się to osiągnąć dzięki zdolności EA i Respawn do szybkiej zmiany planowanych działań - organizacji wielu sieciowych turniejów i optymalizacji ich transmisji w chmurze, aby łączyć graczy oraz widzów poprzez pełną akcji rozrywkę.



Aby zapewnić wysoką jakość rywalizacji online, stworzono możliwość produkcji transmisji w chmurze, obsługiwaną w 100% zdalnie. EA, jako pierwsza firma na rynku, zorganizowała w chmurze transmisję online z finałów 2. turnieju sieciowego, które odbyły się 23 marca. Sukces pierwszej transmisji zaowocował decyzją o zorganizowaniu kolejnych trzech sieciowych turniejów. 3. turniej sieciowy odbył się 4 i 6 kwietnia i oferował punkty Apex Legends Global Series dla tych, którzy walczą o pozycję liderów w głównej tabeli, a także nagrody o łącznej wartości 100 tysięcy dolarów. Zaplanowane do końca maja wydarzenia również będą przeprowadzone wirtualnie.



W turniejach online bierze udział średnio ponad 600 zespołów. Wśród faworytów 4. turnieju sieciowego są, ostatnio zdetronizowani, pięciokrotni mistrzowie z TSM, a także zawodnicy Complexity, Team Liquid, Rogue, Luminosity Gaming, Gambit Esports, Natus Vincere, Virtus.pro i North. Turnieje sieciowe Apex Legends to tylko jeden z wielu sposobów, w jaki EA wnosi pozytywny wpływ na życie ludzi w ramach kampanii Zostań w domu. Grajmy razem.



Zdobywca nagród za najlepszą grę wieloosobową 2019 roku od BAFTA i The Game Awards Apex Legends to darmowa, oparta na drużynie, gra typu Battle Royale, w której gracze wybierają jedną z 11 dostępnych legend - każda z własnymi unikalnymi umiejętnościami i stylem gry. Walczący mogą wybierać spośród unikalnych postaci, takich jak Bloodhound, tropicielka, która widzi ostatnią aktywność wroga na mapie, lub Lifeline, medyk bojowy, która może osłaniać członków drużyny i ratować ich przed śmiercią. Kluczem do zwycięstwa jest perfekcyjnie zbalansowana drużyna legend, każda trudna do opanowania do perfekcji.













