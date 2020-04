Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Producent sprzętu audio – firma Teufel – prezentuje nową wersję swoich słuchawek dla graczy. Model Cage wyróżnia się wysoką jakością dźwięku, inteligentnym układem mikrofonów kierunkowych oraz wytrzymałą i wygodną konstrukcją. Teufel Cage to słuchawki o zamkniętej budowie przeznaczone dla graczy. Wyposażono je we wbudowaną kartę dźwiękową oraz wysokiej klasy przetworniki 40 mm, zapewniające najwyższej jakości dźwięk i głęboki bas. System surround 7.1 na komputerach osobistych, oferujący przekonujące wrażenia przestrzenne w grach wideo docenią także e-sportowcy. Zestaw słuchawkowy można podłączyć zarówno do komputera jak i konsoli Xbox lub PlayStation za pomocą dołączonych przewodów ze złączem USB oraz mini-jack.







Najnowsza propozycja Teufel cechuje się nowoczesnym wyglądem, który idzie w parze z solidną, komfortową konstrukcją. Nauszniki pokrywające całe ucho można zdjąć w celu łatwej pielęgnacji. Wyposażone są w miękkie gąbki, które zapewnią wygodę nawet graczom noszącym okulary. Wyściełany pałąk z wysokiej jakości stali sprężynowej sprawdzi się przy długich sesjach gry. Wzmocnione przewody w oplocie tekstylnym gwarantują odpowiednią wytrzymałość. Dołączona aplikacja Teufel Audio Center na komputery osobiste pozwala dostosować parametry dźwięku oraz mikrofonu do indywidualnych preferencji. Użytkownik wybierać może spośród kilku zdefiniowanych ustawień dostosowanych do gier, filmów, dialogów czy muzyki. Oprogramowanie służy także do trzystopniowej regulacji poziomu jasności podświetlanego loga Teufel znajdującego się na nausznikach.



Zestaw słuchawkowy Cage został wyposażony w mikrofon ze specjalną charakterystyką kierunkową, który poprawia jakość dźwięku i rozumienie mowy. Można go wyciszyć i aktywować za pomocą przycisku. Drugi, wbudowany mikrofon odpowiedzialny jest za inteligentne eliminowanie echa i innych niepożądanych hałasów, aby jeszcze bardziej wzmocnić jakość dźwięku rejestrowaną przez mikrofon główny. Aplikacja Teufel Audio Center umożliwia także oddzielne dostosowanie głośności gry oraz komunikatora głosowego.



Słuchawki Teufel Cage dostępne są w oficjalnym sklepie internetowym Teufel w cenie 699 PLN.































Źródło: Info Prasowe / Teufel