XPG SPECTRIX D50 DDR4 RGB

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka XPG wprowadza do swojej oferty moduły pamięci RAM SPECTRIX D50 DDR4 RGB. Dedykowane są największym entuzjastom sprzętowym, którzy są w stanie docenić flagową wydajność, zapewnianą przez taktowanie o częstotliwości aż 4800 MHz. W modułach SPECTRIX D50 DDR4 RGB zastosowano najlepsze jakościowo komponenty. PCB znacznie wykracza poza produkcyjny standard, a kości pamięci najlepszych serii są dodatkowo selekcjonowane. Moduły są kompatybilne z najnowszymi procesorami od AMD i Intela oraz obsługują XMP 2.0 (Extreme Memory Profile). Ta opcja pozwala na bardzo łatwe przetaktowanie pamięci bez konieczności ręcznego ustawiania częstotliwości taktowania oraz timingów w BIOS lub UEFI.







To wszystko zostało schowane pod prawie 2-mm aluminiowym radiatorem, posiadającym gustowne nacięcia. Te bardzo dobrze komponują się z delikatnym podświetleniem RGB, co skutkuje bardzo eleganckim designem modułu.



Moduły będą dostępne w pojemnościach: 8 GB, 16 GB oraz 32 GB, sprzedawane pojedynczo lub w parach. Z kolei częstotliwości będą obejmować 3000, 3200, 3600, 4133, 4600 oraz 4800 MHz.



Nowe moduły od XPG będą dostępne już w kwietniu za wyjątkiem tych o pojemności 32 GB oraz częstotliwościach 4600 i 4800 MHz, które pojawią się miesiąc później. Oczywiście, tak samo jak inne moduły w portfolio ADATA i XPG, nowości zostaną objęte dożywotnią gwarancją producenta.

















Źródło: Info Prasowe / XPG