Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Samsung zaprezentował nowy stylowy tablet Galaxy Tab S6 Lite, stworzony z myślą o pracy i rozrywce. Dzięki dużemu wyświetlaczowi, smukłej i kompaktowej obudowie oraz zaprojektowanemu na nowo rysikowi S Pen w zestawie, Galaxy Tab S6 Lite jest idealnym tabletem do szybkiego sporządzania notatek i korzystania z ulubionych treści. Bez względu na to, czy tablet ma służyć do pracy, nauki, czy rozrywki, nowy rysik S Pen doskonale sprawdzi się podczas notowania i szkicowania, a także ułatwi wykonywanie kilku zadań jednocześnie. Nowy design rysika S Pen sprawia, że jest on tak praktyczny i wygodny jak tradycyjny długopis.







Ważący zaledwie 7 gramów nowy rysik S Pen jest łatwy w użyciu, a skrócony czas reakcji i końcówka o grubości 0.7 mm zapewniają większą precyzję notowania i rysowania. Kiedy rysik S Pen nie jest używany, można go przymocować magnetycznie z boku tabletu lub umieścić w opcjonalnym etui Book Cover.



Korzystając z rysika S Pen i aplikacji Samsung Notes wszystkie odręcznie pisane notatki można natychmiast przekształcać w tekst cyfrowy. Dzięki tagom można z łatwością wyszukiwać i kategoryzować notatki, wyróżniać ważne fragmenty, a dzięki funkcji zoom 300% można je powiększyć. Wszystkie notatki można łatwo zapisać jako plik PDF, obraz JPEG, plik tekstowy lub dokument Microsoft Word.



Połączenie 10.4-calowego ekranu i smukłych ramek sprawia, że wyświetlacz Galaxy Tab S6 pozwala na wiele. Dzięki lekkiemu i kompaktowemu designowi tablet idealnie sprawdzi się podczas wykonywania wielu czynności jednocześnie. Dzięki najnowszej wersji systemu Android 10 wraz z interfejsem One UI, zoptymalizowanej pod kątem większego ekranu tabletu, Galaxy Tab S6 Lite jest bardziej intuicyjny w obsłudze, a nawigowanie po menu jest znacznie uproszczone. Przełączanie się między wieloma aplikacjami odbywa się płynnie, a użytkownik może się skoncentrować na wykonywanym zadaniu.



Galaxy Tab S6 Lite wyposażono w wiele inteligentnych funkcji, które sprawiają, że słuchanie muzyki, przesyłanie strumieniowe treści, zakupy online lub łączenie się ze znajomymi jest łatwiejsze i przyjemniejsze. Galaxy Tab S6 Lite oferuje doskonałe brzmienie, dzięki dwóm głośnikom dostrojonym przez AKG, które dodatkowo wspierają dźwięk przestrzenny Dolby Atmos 3D. Niezależnie od tego, czy oglądamy film na YouTube, ulubiony program, czy słuchamy muzyki, do dyspozycji mamy dźwięk najwyższej jakości.



Galaxy Tab S6 Lite będzie dostępny w dwóch kolorach: Oxford Gray, Angora Blue, z dopasowanym rysikiem S Pen i opcjonalnym etui Book Cover.



Urządzenie będzie dostępne w przedsprzedaży od 4 maja 2020 r.

























Źródło: Info Prasowe / Samsung