ECOVACS ROBOTICS DEEBOT N10 Plus

ECOVACS ROBOTICS ogłasza wprowadzenie rodziny DEEBOT N10 na polski rynek. Wyznacza ona nowy standard bezkompromisowej czystości, zapewniając doskonałe wrażenia z czyszczenia w każdym domu. Nowe roboty DEEBOT N10 Family oferują ulepszoną moc ssania 4300 Pa, aby usunąć wszelki brud, kurz i zanieczyszczenia nawet z najtrudniej dostępnych szczelin oraz najcieńszych włókien dywanów. Tryby głębokiego czyszczenia over-the-air (OTA) umożliwiają użytkownikowi włączenie poprzez aplikację w telefonie jednoczesnego odkurzania i zmywania osadzonego brudu.







Pływający szczotkowy wałek główny DEEBOTA i na nowo zaprojektowana gumowa szczotka sprawiają, że czyszczenie podłóg jest znacznie wydajniejsze. Są one mocno dociskane do podłoża i sprawnie usuwają brud z dywanów, bo model N10 Plus powstał właśnie z myślą o domach z dywanami. Dodajmy, że włosy zaplątane na szczotce można łatwo usunąć i wyczyścić. Szczególnie zadowoleni będą właściciele zwierząt z długą sierścią, której trzeba się skutecznie pozbyć z dywanów czy podłóg. A całkowicie nowy silnik wentylatora wykorzystuje materiał z włókna szklanego, aby zoptymalizować energię i wytrzymałość, zachowując jednocześnie niski poziom hałasu.



Warto poświęcić w tym miejscu parę zdań na temat autorskiego systemu mopującego OZMO. To inteligentne i wydajne rozwiązanie czyszczące wyróżnia się funkcją zapobiegania wyciekom. Dzięki mikropompce wodnej, która automatycznie dozuje poziom wody, można cieszyć się nieskazitelnymi podłogami bez obawy o ich nadmierne zmoczenie. Dostępne są cztery poziomy przepływu wody. Czujniki w tym modelu robota pozwalają również na płynne przełączanie pomiędzy trybami odkurzania i mopowania. W efekcie dywany pozostają suche i czyste, a moc ssania pozostaje silna przez dłuższy czas. Za sprawą czujników ultradźwiękowych, inteligentny DEEBOT N10 PLUS "widzi" dywany i omija je podczas mopowania twardych podłóg, a także automatycznie zwiększa moc ssania podczas odkurzania dywanów.



Technologia TrueMapping na straży precyzji

Oto sposób na mapowanie swoich czterech kątów z dwukrotnie lepszym zasięgiem i czterokrotnie większą dokładnością niż dotychczas. Roboty z rodziny DEEBOT N10 wykorzystują laserową technologię mapowania i nawigacji TrueMapping do mapowania podłóg, co zajmuje im raptem kilka sekund. System oparty jest na laserowym LiDARze z przodującymi w branży czujnikami dToF. Podczas czyszczenia poszczególnych poziomów domu, urządzenia wykonują skanowanie 360°, aby zapewnić najbardziej efektywną trasę sprzątania, skracając czas i minimalizując liczbę pominiętych miejsc.



Dzięki modelowi N10 Plus użytkownicy mogą dostosować tryb czyszczenia, moc ssania, przepływ wody i czas czyszczenia osobno dla każdego pomieszczenia. Co więcej, specjalistyczna aplikacja ECOVACS Home pozwala na ustawianie kolejności w jakiej robot sprząta pokoje, konfigurować harmonogramy i tworzyć strefy zakazane do których po prostu on nie wjedzie.



Antybakteryjna konstrukcja usuwa przykre zapachy

Roboty DEEBOT N10 Family są wyposażone w antybakteryjny worek na kurz i filtr. Podwójna konstrukcja antybakteryjna filtra E11, która składa się z warstwy wierzchniej z włókniny i warstwy wewnętrznej ze stopionego materiału z jonami srebra DuPont, potrafi odfiltrować duże cząsteczki kurzu oraz 99.99 proc. bakterii i alergenów o wielkości 0.3 μm. Zastosowanie dwóch środków antybakteryjnych do obróbki eliminuje rozwój bakterii i pleśni na powierzchni, zapobiegając wydzielaniu nieprzyjemnych zapachów i przebarwieniom. Natomiast warstwa węgla aktywnego na filtrze pochłania również uciążliwą woń, wytwarzaną przez zwykłe odpady domowe.



Czyszczenie bez brudzenia sobie rąk

To jednak nie wszystko. Większość konwencjonalnych robotów odkurzających dostępnych na rynku wymaga ręcznego opróżniania pojemnika na kurz, co na pewno jest uciążliwe i niehigieniczne. Dlatego automatyczna stacja opróżniania DEEBOTA N10 Plus została wyposażona w czterowarstwowy antybakteryjny, hipoalergiczny worek na kurz o dużej pojemności 2,5 l. Wykonany w całości z naturalnego papieru, jest w stanie przechowywać kurz do 60 dni, wpływając zbawiennie na wygodę i higienę użytkownika. Wloty ssące uszczelniają się automatycznie po wyciągnięciu, aby kurz nie pozostawał w niezamierzonych miejscach w domu. DEEBOT N10 Plus oferuje również 5 trybów zbierania kurzu, aby umożliwić wybór najwygodniejszej metody opróżniania pojemnika na kurz. Jeśli ktoś mieszka razem z włochatym najlepszym przyjacielem albo ma w domu kilka różnych dywanów może podczas sprzątania wybrać tryb zbierania kurzu co 20 minut.



Spora wydajność przez długie godziny

Producent zaopatrzył najnowsze roboty z serii DEEBOT N10 w funkcję ładowania i zadbał o zwiększoną mobilność. Automatycznie powracają one do stacji ładującej, gdy bateria jest na wyczerpaniu. Po pełnym naładowaniu wznawiają pracę w miejscu, w którym wcześniej się zatrzymały. Wysokość zawieszenia wynosi 20 mm, co gwarantuje większą mobilność i umożliwia robotom pokonywanie większości progów oraz krawędzi dywanów. Unikną zablokowania ruchu praktycznie bez ingerencji człowieka. Model N10 Plus dysponuje nową baterię o pojemności 5200 mAh, która wydłuża czas pracy na jednym ładowaniu i napełnianiu wodą do maksymalnie 330 minut. Może skutecznie pokryć w tym czasie powierzchnię 400 mkw.



Cena i dostępność

Robot ECOVACS DEEBOT N10 Plus jest już dostępny w sprzedaży w cenie 2200 PLN.

































Źródło: Info Prasowe - HAMA