ErgoAV- ErgoFx Standing Desk

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Kolejne biurko gamingowe??? Nie tym razem, bo firma ErgoAV stworzyła to stanowisko bardziej w kierunku wygody i ergonomiki w pracy. Model ErgoFx Standing Desk posiada elektryczny system regulacji wysokości blatu z systemem antykolizyjnym (czujniki), wbudowaną ładowarkę indukcyjną dla telefonów z funkcją przechyłu w stronę użytkownika, HUB USB/USB-c x2 o mocy do 100 Watów, szufladę na drobiazgi z podświetleniem LED oraz system do układania okablowania. ErgoFx możemy zamówić w wykończeniu z czarnego szkła oraz z drewnianą okleiną w kolorze głębokiej czerni lub orzechowego brązu. Niestety, tanio nie będzie, bo za wszystkie wersje zapłacimy 2199.99 USD.



























Źródło: TechPowerUP