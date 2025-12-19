Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Jak ten czas leci... Już niemal rok temu opisywałem Wam wrażenia z eksploatacji laserowego projektora Epson CO-FH02, który wyświetlał piękne obrazy, ale był też trochę głośny (jego system chłodzenia), a wbudowane nagłośnienie nie zachwycało mocą. Dziś chcę Wam pokazać inny produkt, którego obie powyższe uwagi zupełnie nie dotyczą, a mianowicie niepozorny model EPSON EF-61G Sound by BOSE. Dla znawców rynku audio, nazwa BOSE może już coś znaczyć, więc nie przedłużając, rzućmy okiem na ten projektor.





źródło: Klinika IN4

