Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Czasami 750 czy nawet 1000 watów mocy w naszym zasilaczu, to za mało... Wtedy zaczynamy szukać w sklepach prawdziwej elektrowni, a taką może okazać się najnowszy model markli EVGA w postaci modelu SuperNova 1300 M1. Producent na razie nie podaje zbyt wielu danych o tym produkcie, ale szczytowa moc tego zasilacza sięga 1300W, a jego sprawność certyfikowano "złotym" oznaczeniem 80+ Gold. Urządzenie to wyposażono aż w sześć kompletów kabli do zasilania kart graficznych (6 x 6+2 pin i 6 pin), zasilanie płyty głównej (CPU) 4+4 pin oraz resztę przyłączy SATA i Molex w modularnym zarządzaniu. Model EVGA SuperNova 1300 M1 można już zamawiać za pośrednictwem strony Newegg.com w cenie 299.99 USD.























Źródło: TechPowerUP