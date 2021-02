MSI MPG ARTYMIS 343CQR

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma MSI ma przyjemność zaprezentować nowe monitory gamingowe, które pozwolą w istotny sposób wszystkim graczom rozszerzyć możliwości sprzętowe używanych przez nich komputerów. Charakterystyczną cechą nowego MPG ARTYMIS 343CQR jest promień krzywizny wynoszący1000R. Jest to najbardziej odpowiednie zakrzywienie ekranu ze względu na charakterystykę ludzkiego wzroku. Promień ten jest bowiem idealnie dopasowany, dzięki czemu możesz ogarnąć wzrokiem, bez jego nadwyrężania, cały ekran. Zakrzywiona konstrukcja monitora zwiększa również uczucie zanurzenia w grze, dzięki czemu, podczas rozgrywki, gracz ma wrażenie odcięcia się od zewnętrznego otoczenia, co znacznie poprawia doznania z gry.







Zakrzywiony monitor ma też zaletę, o której bardzo często się zapomina. Lewa i prawa krawędź zakrzywionego ekranu są od razu widoczne, co zwiększa nie tylko ergonomię związaną z użytkowaniem wyświetlacza, ale pomaga przyspieszyć również reakcję gracza na akcje, które rozgrywają się na ekranie.



Podsumowując, dla gracza, który długie godziny przesiaduje przed komputerem, zakrzywione monitory z ekranem o promieniu krzywizny1000R są jednymi z najlepszych urządzeń, które należy brać pod uwagę przy wyborze monitora do gier.



Z myślą o współpracy monitora z konsolami PS5 opracowaliśmy specjalny tryb Console Mode, który na panelu QHD automatycznie akceptuje sygnał 4K i jednocześnie obsługuje tryb HDR. Dzięki temu możemy zaoferować graczom najlepsze wrażenia z gry, pozwalając cieszyć się konsolowymi grami nawet na wyświetlaczu QHD.



Ultraszeroki, gamingowy monitor MPG ARTYMIS 343CQR o proporcjach ekranu 21:9, zaprojektowany został w taki sposób, aby podczas gry umożliwić obserwację z Twojej perspektywy, dzięki wzmocnieniu efektu widzenia peryferyjnego. Za sprawą rozdzielczości 3440 x 1440 pikseli i współczynnika proporcji ekranu wynoszącego 21:9, możesz grać w najnowsze tytuły gier klasy AAA oraz cieszyć się wspaniałymi szczegółami, które widoczne są na całej powierzchni tego wyjątkowo szerokiego ekranu.



MPG ARTYMIS 343CQR to monitor charakteryzujący się 165-hercową częstotliwością odświeżania 165 Hz i 1-milisekundowym czasem reakcji matrycy. Takie parametry techniczne z pewnością przyniosą wiele korzyści profesjonalnym graczom, zwłaszcza tym, którzy grają w gry z dynamicznie zmieniającymi się scenami. Rozgrywająca się na ekranie akcja nie będzie już spowalniać, ponieważ monitor nadąży już za każdym FPS-em wygenerowanym przez kartę graficzną.



Gamingowe monitory MSI zostały zaprojektowane w taki sposób, aby znacznie zwiększyć wygodę graczy podczas rozgrywki. Dzięki regulacjom pochylenia (od -5° do 20°), wysokości (od 0 do 100 mm) oraz przekręcenia (od -75° do 75°), łatwo zmienisz pozycję ekranu tego gamingowego urządzenia. W ten sposób uzyskasz maksymalną ergonomię i optymalne wrażenia podczas użytkowania.



Wyświetlacz zgodny ze standardem High Dynamic Range (HDR) zapewnia znacznie lepszą dokładność odwzorowania kolorów i większy kontrast. MPG ARTYMIS 343CQR to wyświetlacz zgodny z HDR, dzięki czemu, w porównaniu z tradycyjnymi monitorami, oferuje obraz o znacznie większej ilości szczegółów, szerszej gamie kolorów, a wyświetlane na ekranie sceny są bardziej zbliżone oraz wyglądają bardziej naturalnie.



Dzięki systemowi oświetlenia MSI Mystic Light, gamingowe monitory ARTYMIS z zakrzywionym ekranem, oferują delikatne, rozproszone podświetlenie, doskonale wpasowujące się w otoczenie, które może być łatwo zsynchronizowane z każdym innym gamingowym produktem obsługującym technologię Mystic Light. Wybierz dowolny kolor z palety dostępnych barw korzystając ze swojego smartfona lub z aplikacji Mystic Light App i dopasuj wygląd i styl swojego gamingowego systemu do własnych upodobań.

















Źródło: Info Prasowe / MSI