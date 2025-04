Ekskluzywna kolekcja zapachów ZOTAC GAMING

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Przez lata marka ZOTAC GAMING dążyła do stworzenia ostatecznego źródła energii – produktu tak orzeźwiającego i potężnego, że zapewni każdemu graczowi maksymalne skupienie, nieustanną energię i gotowość do osiągania najlepszych wyników. Dziś zamyka tę rewolucję w butelce. ZOTAC GAMING Fragrance Collection to nie tylko zapach – to nowy wymiar gamingowego doświadczenia. Kolekcja zapachów ZOTAC GAMING to nie tylko orzeźwiające aromaty – to przełom w technologii zapachowej, stworzony z myślą o graczach, którzy chcą maksymalnie wyostrzyć umysł, przyspieszyć refleks i zwiększyć świadomość w grze.







Dzięki opatentowanej formule zawierającej kofeinę, taurynę i unikalne, sekretnie dobrane składniki, zapach utrzymuje świeżość, redukuje zmęczenie psychiczne i poprawia czas reakcji nawet o 30-40 ms – zapewniając błyskawiczne ataki i jeszcze bardziej precyzyjne ruchy.



SPECTRA SCENT – zapach łączy się z synchronizacją RGB

Dzięki przełomowej technologii SPECTRA SCENT, cząsteczki zapachu automatycznie synchronizują się z oświetleniem RGB karty graficznej ZOTAC GAMING i dostosowują się do rozgrywki.

- Zwiększ swój DPS dzięki ognistej mieszance drewna brzozowego i wina, gdy Twój system rozświetla się intensywnymi odcieniami czerwieni i żółci.

- Zachowaj chłodny umysł pod presją dzięki orzeźwiającemu połączeniu mentolu i cytrusów, idealnemu na najbardziej wymagające bitwy w chłodnych, niebieskich tonacjach.

- Dzięki 16.8 milionom kolorów RGB każdy profil świetlny zapewnia unikalne doznania zapachowe, wynosząc Twoją rozgrywkę na wyższy poziom.



Aromat można dostosować za pomocą aplikacji ZOTAC GAMING FIRESTORM. Można go zsynchronizować z dynamicznymi trybami oświetlenia, takimi jak „Dance”, aby uzyskać nowy wymiar personalizacji i prestiżu.



Cztery zapachy dla maksymalnego sukcesu w grach

ZOTAC GAMING Fragrance Collection wprowadza na rynek cztery unikalne profile zapachowe zaprojektowane z myślą o maksymalnej wydajności:

- F5 – orzeźwiające połączenie morskiej bryzy, cyprysu, mięty i białego piżma, aby pobudzić zmysły i wyostrzyć umiejętności gry.

- Ctrl+Alt+Fragrance – drzewne połączenie eukaliptusa, cedru, suszonej wetywerii i czarnego pieprzu, które dodaje energii i zapewnia długotrwałe skupienie.

- Critical Hit – Pikantna, orientalna mieszanka cynamonu, paczuli, drzewa cedrowego i bursztynu, która dodaje energii w przełomowych momentach.

- GG – inspirowany filozofią Zen zapach z yuzu, zieloną herbatą, liśćmi bambusa i akordem ozonowym, który emanuje pozytywną energią i celebruje każde zwycięstwo.



Dostępność

Kolekcja zapachów ZOTAC GAMING pojawi się w sprzedaży w eleganckiej, kompaktowej butelce o pojemności 50 ml. Dostępność może się różnić w zależności od regionu.

























źródło: Info Prasowe - ZOTAC