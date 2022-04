Elgato HD60 X - Karta do przechwytywania obrazu z rozgrywki w grach

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Elgato zaprezentował nową, zewnętrzną kartę do rejestracji obrazów i dźwięków z gier wideo – HD60 X. Najmłodszy produkt Elgato, dzięki najnowocześniejszym parametrom i pełnej kompatybilności z konsolami do gier najnowszej generacji, umożliwia wszystkim twórcom treści cyfrowych szybkie i bezproblemowe nagrywanie przebiegu gry z najwyższą jakością i bez ograniczeń. HD60 X oferuje zaawansowaną funkcję VRR, zawiera wbudowane oprogramowanie 4K Capture Utility, transmisję przelotową HFR oraz inne liczne udogodnienia dla streamerów i YouTuberów.







HD60 X, stanowiąca dalsze rozwinięcie bardzo popularnego modelu HD60 S+, ma zupełnie nową architekturę z tylnymi portami, które umożliwiają ukrycie przewodów. Nowe urządzenie mieści się na dłoni, działa w trybie plug-and-play, łączy się z konsolą i przesyła sygnał wideo do monitora oraz komputera. Pozwala to grać w gry z wysoką jakością obrazu, a jednocześnie transmitować przebieg rozgrywki na żywo w serwisie Twitch lub YouTube z jakością FHD 1080p60 oraz nagrywać materiał 1080p60 HDR10 na dysku. Technologia Instant Gameview synchronizuje transmisję z przebiegiem gry, umożliwiając monitorowanie rejestrowanego sygnału z ekstremalnie niskim poziomem opóźnień.



HD60 X wprowadza na rynek najnowocześniejszą technologię przelotowego rejestrowania przebiegu gry. Dzięki najnowszym rozwiązaniom użytkownik karty Elgato może cieszyć się z pełnej jakości 4K60 HDR10 podczas rozgrywek przy użyciu PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Dodatkowo, premierowe urządzenie oferuje też przełomową funkcję przelotowej transmisji ze zmienną częstotliwością odświeżania. Umożliwia to płynną grę bez opóźnień, zacięć i efektów rozdzierania ekranu na kompatybilnych monitorach z funkcją VRR. Ponadto, HD60 X gwarantuje błyskawiczną transmisję przelotową HFR, która pozwala wyświetlać dynamiczny obraz nawet w 1080p240 lub 1440p120.



Premierowe urządzenie Elgato zawiera wbudowane 4K Capture Utility (4KCU), czyli wszechstronne, lecz łatwe w obsłudze oprogramowanie do rejestrowania gry. Zostało ono przystosowane specjalnie z myślą o twórcach materiałów cyfrowych, aby mogli nagrywać bez ograniczeń. 4KCU rejestruje każdą zawartość – przebieg gry, przerywniki, ścieżkę dźwiękową i czat użytkowników – w wysokiej rozdzielczości 1080p60 HDR10 lub 4K30 z nieskazitelnie czystym dźwiękiem 48 kHz. Kiedy oprogramowanie 4KCU nie jest ustawione na nagrywanie, funkcja Flashback Recording automatycznie buforuje kilka godzin gry, dzięki czemu można później cofnąć się w czasie, by odzyskać nagranie.



Funkcja Live Commentary umożliwia zapisanie głosu użytkownika jako osobną ścieżkę i regulowanie poziomów głośności na bieżąco, w zależności od potrzeb twórcy. Z myślą o nagrywaniu podczas transmisji na żywo technologia Stream Link przesyła natywny sygnał wyjściowy z HD60 X do 4KCU oraz oprogramowania innych producentów, takich jak OBS Studio czy Streamlabs OBS. W ten sposób można nagrywać w pełni czysty obraz gry, transmitując jednocześnie z nakładkami, powiadomieniami czy innymi notyfikacjami, które pojawiają się podczas livestreamów.



Nagrania przebiegu gry są zapisywane bezpośrednio na dysku lub innym wyznaczonym przez użytkownika nośniku danych w oszczędzającym miejsce formacie HEVC. Biblioteka 4KCU udostępnia wygodne narzędzia do zarządzania plikami, w tym inteligentne foldery do znajdowania i grupowania nagrań na podstawie kryteriów wyszukiwania. Pliki można eksportować do formatu AAF w celu edycji w takich programach jak Adobe Premiere lub Vegas Pro. HD60 X jest w pełni kompatybilna z konsolami PS5 i Xbox Series X/S oraz zestawami dwóch komputerów.



Dostępność, gwarancja, cena

Elgato HD60 X jest już dostępna w sprzedaży w oficjalnym europejskim sklepie internetowym firmy CORSAIR. W Polsce premierowa karta pojawi się w ofercie najpopularniejszych internetowych sklepów z elektroniką do końca kwietnia br. w sugerowanej cenie detalicznej 899 PLN. HD60 X jest objęta dwuletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta oraz pomocą techniczną CORSAIR i Elgato.































Źródło: Info Prasowe / Corsair